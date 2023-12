Esses planetas são semelhantes à Terra e foram descobertos nos últimos anos

Planetas parecidos com a Terra e descobertos nos últimos anos | Ilustração Planetas parecidos com a Terra e descobertos nos últimos anos | Ilustração

A exploração do Universo continua surpreendendo a comunidade científica e também os fãs da astronomia com suas incríveis descobertas. Esse é o caso dos exoplanetas que compartilham características com a Terra, e nos fazem sonhar com um futuro no Espaço.

Para onde migraremos?

Recentes descobertas de dois planetas, conhecidos como GJ 1002b e GJ 1002c, orbitando a estrela anã vermelha GJ 1002, chamaram a atenção da comunidade astronômica devido à sua proximidade e semelhanças com o nosso planeta.

Localizados a apenas 16 anos-luz de distância, esses exoplanetas foram identificados graças aos avançados telescópios terrestres e aos esforços de instituições como o Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC).

Assim, a casa de estudos revelou que GJ 1002b completa uma órbita ao redor de sua estrela em 10 dias, enquanto GJ 1002c, localizado mais distante, requer mais de 21 dias para sua órbita.

Mas, o que isso significa? Fácil: significa que a distância entre esses planetas e sua estrela é tal que poderia permitir a existência de água líquida em suas superfícies.

Representação artística de um dos planetas na órbita da estrela GJ 1002 IAC

Menção honrosa para a tecnologia.

A pesquisa foi realizada com a ajuda dos instrumentos Espresso e Carmenes, que puderam observar GJ 1002 entre os anos de 2017 e 2021.

Estes instrumentos destacam pela sua capacidade de detectar variações de velocidade em estrelas com baixa temperatura, o que é útil para este tipo de investigações.

O próximo passo envolverá o uso do instrumento Andes - Espectrógrafo de Alta Dispersão de Armazenamento - do telescópio Eso, localizado no deserto de Atacama, no norte do Chile.

Seu objetivo será estudar a presença de oxigênio na atmosfera de GJ 1002b e GJ 1002c, o que poderia fornecer pistas cruciais sobre a habitabilidade desses mundos distantes.

Exoplanetas similares à Terra

No entanto, os astrônomos consideram esses exoplanetas como candidatos ideais para futuras missões de exploração, como a missão LIFE, atualmente em fase de estudos.

Embora ainda haja muito a ser definido sobre a possibilidade de vida nesses lugares, esse tipo de pesquisa representa um avanço significativo em nossa compreensão do Universo além do nosso sistema solar.

As descobertas atuais e futuras podem lançar luz sobre as possibilidades de vida em outros planetas e expandir nossa percepção do cosmos... ou de nossos lares.