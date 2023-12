É possível desfragmentar o disco rígido se você tiver um SSD?

Os discos rígidos mecânicos, compostos por discos físicos e cabeçotes para a leitura e escrita de dados, foram transformados pela chegada dos SSDs. Estes últimos revolucionaram o armazenamento ao dispensar elementos mecânicos, armazenando informações de forma digital sem a necessidade de partes móveis.

Em contraste com os HDD tradicionais, cujo acesso rápido aos dados requer desfragmentação para ordenar e otimizar a disposição da informação, os SSD não necessitam dessa operação no Windows. Na verdade, esse sistema operacional oferece opções de otimização em vez de desfragmentação para os SSDs.

Isso ocorre devido à estrutura dos SSDs, onde todos os dados estão acessíveis de forma equitativa e sem distâncias físicas entre eles. O Windows, ao reconhecer o tipo de unidade instalada durante a configuração, determina as opções de otimização disponíveis.

Para as unidades HDD, é permitida a realização de análises e otimização através da interface do Otimizador de unidades, enquanto para as unidades de estado sólido, é oferecida apenas a opção de otimizar seu funcionamento.

A impossibilidade de desfragmentar unidades SSD reside na sua construção sem partes móveis, onde todos os dados estão igualmente disponíveis o tempo todo, independentemente da sua localização física.

No entanto, é crucial realizar otimizações periódicas nos SSDs para limpar arquivos residuais e manter um espaço disponível ótimo para armazenamento.

O Windows facilita esse processo permitindo a otimização de forma manual e automática. A opção automática é recomendada, pois mantém o SSD funcionando em seu máximo desempenho.

Programar a otimização periódica é feita através da função de Otimizador de unidades, onde é possível definir a frequência de limpeza de acordo com o uso do equipamento.

Para aqueles que lidam com uma grande quantidade de arquivos, é aconselhável fazer uma limpeza diária devido à acumulação mais rápida de arquivos residuais.

No entanto, para usuários que utilizam o equipamento de forma ocasional para tarefas básicas como verificar e-mails, redes sociais ou assistir filmes, uma limpeza mensal pode ser suficiente para manter o desempenho do SSD.