Detonar uma bomba nuclear em um asteroide? Isso é o que aconteceria

Embora a controversa ideia de usar bombas nucleares para destruir asteroides em rota de colisão com a Terra seja um recurso comum no cinema, os cientistas não consideram isso uma solução ideal.

A ideia geral por trás desta proposta é detonar uma bomba nuclear em um asteroide, o que teoricamente poderia destruí-lo completamente se for um objeto relativamente pequeno.

No entanto, surge uma preocupação significativa ao considerar a eficácia dessa estratégia em asteroides maiores, pois poderia ser contraproducente.

A possibilidade de um asteroide maior se fragmentar em múltiplos pedaços devido ao impacto de uma bomba nuclear aumentaria o perigo em vez de reduzi-lo. Os cientistas têm explorado outras alternativas, como a abordagem de impacto cinético, usada na missão DART.

No entanto, este método parece ser eficaz apenas para asteroides mais pequenos. Para os de maior tamanho, a opção nuclear continua a ser considerada.

O Laboratório Nacional Lawrence Livermore desenvolveu um modelo chamado “simulação nuclear” que busca simular os efeitos de uma explosão nuclear em um asteroide.

Este modelo tem como foco analisar como a radiação e as ondas de choque geradas pela detonação interagem com a superfície e o interior do asteroide. A ideia por trás dessa proposta é vaporizar uma parte do asteroide e, consequentemente, alterar sua trajetória de forma que ele se afaste da rota de colisão com a Terra.

No entanto, embora este modelo ofereça dados detalhados sobre possíveis cenários, a avaliação de sua eficácia e aplicabilidade prática é extremamente complexa. Além disso, surgiriam problemas éticos, logísticos e de segurança ao tentar implementar essa técnica.

Embora essa abordagem represente um avanço na compreensão de como as armas nucleares podem ser usadas para mitigar o impacto de asteroides, sua viabilidade e as questões éticas e de segurança associadas à sua aplicação ainda são objeto de debates e estudos contínuos na comunidade científica.