Concorda? Estes são considerados os melhores jogos de PlayStation 1

Lançado oficialmente em 1994 no Japão, o PlayStation 1, também chamado de PS1 e apelidado carinhosamente pelos brasileiros de Play 1, revolucionou a indústria dos games. Foram vendidos cerca de 100 milhões de unidades do console até 2006, quando parou de ser produzido, mas a fama rendeu mais cinco versões, com a última lançada em 2020.

Mesmo com os avanços tecnológicos e consequentemente no mundo dos games, a nostalgia faz com que muitas pessoas ainda joguem o ‘vovô' da Sony. Mas em sua opinião, quais foram os jogos mais marcantes do PS1? Confira a lista a seguir e veja se concorda.

Chrono Cross

Entre os games de RPG (Role-playing game), Chrono Cross conta a história de um jovem chamado Serge que se afogou e foi parar em um mundo paralelo após sua morte. Sua aventura consiste em voltar ao mundo dos vivos.

Final Fantasy VII

A franquia Final Fantasy é uma das mais famosas quando se pensa em RPG, não somente para a Playstation, mas também para outras plataformas.

Metal Gear Solid

Outra franquia famosa no mundo dos games, Metal Gear Solid ficou famoso pelos visuais diferentes, boa jogabilidade e cenas que cinematográficas que depois se tornaram tendência nos games. Uma curiosidade é que o jogo nos apresentou Psycho Mantis, um personagem com capacidade de ‘invadir’ o cartão de memória do videogame e julgar os títulos.

Resident Evil 2

Considerado um dos melhores jogos de PS1, Resident Evil 2 talvez só não seja mais famoso que Resident Evil 4, lançado para PS2. Um dos diferenciais do game foi apresentar dois personagens: Leon S. Kennedy e Claire Redfield. O jogo então era dividido em duas histórias com a mesma história, mas caminhos diferentes.

