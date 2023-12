O Google Chrome está se atualizando para se tornar mais seguro: há melhorias importantes chegando para 2024

É um fato que, ao longo de 2023, o Google buscou implementar algumas melhorias para seu navegador Chrome, com o objetivo de se manter como um navegador de ponta, seguro e confiável, tanto em sua versão para desktop quanto para dispositivos móveis.

Sob tal perspectiva, nos últimos meses tornou-se evidente a intenção da empresa de aprimorar alguns aspectos do software de sua plataforma de navegação. Sabíamos que mudanças importantes estavam por vir, mas não tínhamos ideia de como elas seriam implementadas.

Mas agora, quase como se fosse um presente de Natal, o Google começou uma série importante de atualizações para o Chrome que nos permite vislumbrar qual seria a aposta da empresa a médio e longo prazo.

O interessante de toda essa série de modificações é que haverá um foco especial no tema da segurança. Vamos revisar o que está por vir para este navegador no futuro imediato e muito provavelmente ao longo deste ano 2024.

O Google Chrome reforça sua segurança com a verificação de senhas em segundo plano

O Google Chrome, que poderíamos considerar como o navegador web mais popular do mundo, anunciou através de seu blog oficial uma série de novas funções de segurança em sua atualização de dezembro de 2023.

Entre as novidades mais destacadas está a execução automática em segundo plano de uma função de verificação de segurança de senhas, que ajuda a detectar senhas comprometidas ou violadas em vazamentos, ataques ou hackeamentos anteriores.

Esta nova função, que já está disponível para todos os usuários do Chrome, verifica as senhas armazenadas no navegador em relação a um banco de dados de senhas conhecidas que foram filtradas.

Se o Chrome encontrar uma senha comprometida, o usuário receberá um alerta ou aviso no menu de três pontos da barra de menu do navegador.

Imagem: Google | Google Chrome

Além da verificação de segurança de senhas, o Google Chrome também adicionou outras funções de segurança em sua atualização de dezembro.

Por exemplo, o navegador agora alertará os usuários de desktop se a função de navegação segura está ativada ou não para bloquear sites que estão na lista de sites potencialmente inseguros do Google.

Outra novidade da atualização de dezembro é a expansão da funcionalidade do Safety Check, que ajuda os usuários a identificar e resolver problemas de segurança em seu navegador. Chegando até mesmo ao ponto de revogar automaticamente permissões, o que ajuda a remover o acesso ao microfone ou à localização de sites que não foram utilizados por muito tempo.

Da mesma forma, para 2024 confirma-se que haverá uma renovação no design da interface do navegador, bem como uma nova função que permitirá salvar grupos de abas.

Esta função permite que os usuários organizem suas abas em grupos e os salvem para uso posterior, tanto nessa conta local quanto em outro computador.

Também foi adicionado o modo de economia de memória, que permite que o Chrome seja executado usando menos recursos para otimizar a experiência de navegação.

São mudanças importantes que precisavam ser implementadas em maior ou menor medida.