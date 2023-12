Feito com ouro e diamantes, videogame mais caro do mundo tem valor exorbitante

Além de serem itens de entretenimento, videogames também podem ser considerados itens de luxo quando se trata de peças, e edições, de colecionador. Para provar isso, o Glamurama juntou os videogames mais caros do mundo e o valor surpreende.

Entre edições limitadas e peças com pedrarias e até mesmo ouro, estes são os cinco videogames mais caros do mundo.

Xbox 360 Lara Croft com Pedras Preciosas

O quinto lugar da lista fica por conta de um lançamento oficial da Microsoft, listado no site oficial do videogame na Alemanha. Com mais de 43 mil cristais, o console lembra o design da capa do jogo Tomb Raider: Legend.

Apesar de não existir um registro oficial onde conste a venda de alguma unidade deste console, a peça foi avaliada em 11 mil dólares, aproximadamente R$53.480.

Xbox Tomb Raider (Reprodução / Divulgação)

PS4 e Xbox One com banho em Ouro Rosa

A joalheria italiana Gatti Luxury lançou em 2014 a edição em ouro rosa dos consoles PS4 e Xbox One. Com mais de 220 gramas de ouro de nove quilates, as peças foram vendidas principalmente nos Emirados Árabes Unidos.

Cada um dos consoles foi avaliado em $13.700, o que aproximadamente chega à marca dos R$66.610.

Atari Cosmos

O terceiro lugar da lista fica para um clássico. O Atari Cosmos foi projetado para introduzir os jogos holográficos, porém ele nunca chegou a ser lançado devido a motivos que até hoje não foram revelados.

Estima-se que 250 unidades do Atari Cosmos foram fabricadas, sendo que uma delas foi comercializada por $18.800 (R$91.410) no eBay.

Game Boy Advance SP The Lengend of Zelda em Ouro

O segundo lugar da lista foi conquistado por um dos consoles clássicos da Nintendo, mas em sua versão de luxo. Banhado a ouro 24K, apenas 25.000 unidades do Game Boy Advance SP Legend of Zelda foram disponibilizadas.

O console portátil chegou às lojas em 2004 para comemorar o jogo The Legend of Zelda: The Minish Cap. Porém, para conseguir o videogame era necessário conquistar um bilhete dourado presente em cópias aleatórias do jogo ou do console comum.

O item, considerado de colecionador e super raro, é avaliado em 20 mil dólares, o que chega a aproximadamente R$97.240 reais.

Nintendo Wii Supreme

Para garantir o primeiro lugar da lista foram necessários diversos cristais e 2.500 gramas de ouro sólido 22K que deixaram o Nintendo Wii Supreme com visual único, e luxuoso.

Produzido pela Stuart Hughes, empresa que também foi responsável por criar um iPhone de $8 milhões, a versão Supreme do Nintendo Wii é considerada a mais luxuosa e cara do mundo.

Avaliado em $433 mil (R$2.257.500), a versão do videogame em questão não é mais comercializada, mas ainda está listada na página da empresa junto ao título de console de videogame mais caro do mundo.\