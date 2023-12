Conheça o novo robô com IA da LG que cuida da sua casa e da sua saúde mental

Robô para casas inteligentes com IA da LG será lançado em breve Robô para casas inteligentes com IA da LG será lançado em breve

Os avanços tecnológicos continuam surpreendendo o mundo e desta vez é a LG quem assume o protagonismo com seu mais recente anúncio: um robô assistente equipado com inteligência artificial para o lar.

Projetado para ser um companheiro multifuncional, este robô promete cuidar dos animais de estimação, manter a segurança da casa e até mesmo fornecer informações úteis sobre o clima e o tráfego.

Além disso, possui a habilidade de compreender seus sentimentos e de desligar eletrodomésticos esquecidos, funcionalidades pensadas para o conforto e segurança do usuário.

O robô assistente da LG possui diversas funcionalidades Ele pode realizar tarefas domésticas, como limpar o chão, aspirar e passar pano. Além disso, ele possui um sistema de reconhecimento de voz que permite que você o controle.

O robô também pode se conectar a outros dispositivos inteligentes da sua casa, permitindo que você controle a iluminação, a temperatura e outros aparelhos. Ele também possui uma câmera integrada que permite que você monitore sua casa remotamente.

Além disso, o robô pode ser programado para realizar tarefas específicas em horários determinados. Com todas essas funcionalidades, o robô assistente da LG torna a sua vida mais prática e conveniente.

Este curioso robô da LG, com sua estrutura bípede, está equipado para se mover facilmente por toda a sua casa.

Seu design inclui rodas nas pernas, permitindo que ele se desloque facilmente entre diferentes cômodos, garantindo que tudo esteja em ordem até o retorno do proprietário.

Além disso, este assistente robótico está equipado com uma câmara, alto-falante e vários sensores, com os quais coleta dados em tempo real sobre o ambiente doméstico, como temperatura, umidade e qualidade do ar.

E como não, também pode se conectar a outros dispositivos inteligentes domésticos, tornando-se um centro de controle e supervisão da casa.

O robô que cuida de você e de seus animais de estimação

Para os amantes de animais, este robô é um cuidador ideal, capaz de monitorar os animais de estimação e alertar o dono sobre qualquer atividade incomum.

Também pode notificar sobre janelas abertas ou luzes que ficaram acesas, proporcionando uma maior tranquilidade aos proprietários.

A inteligência artificial do robô é um dos seus aspectos mais destacados. A LG afirma que o robô é capaz de entender o contexto e as intenções humanas, graças a uma combinação de reconhecimento de voz e imagem e processamento de linguagem natural.

Por exemplo, quando você voltar para casa, este agente de IA irá recebê-lo na porta, saberá suas emoções e selecionará música que se adapte ao seu estado de espírito, como adianta a empresa sul-coreana.

Onde posso conseguir isso?

De acordo com o comunicado emitido pela LG, sua primeira apresentação será na CES 2024, portanto, só então saberemos mais sobre sua data de lançamento ou preço final.

Por sua vez - e enquanto aguardamos ansiosos por esse lançamento oficial -, Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution, referiu-se a essa invenção destacando que “nosso inovador agente de inteligência artificial para casas inteligentes combina mobilidade autônoma de ponta e tecnologias de inteligência artificial com capacidades e serviços de comunicação avançados para ajudar os clientes a se libertarem das tarefas domésticas”.