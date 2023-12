Os jogos mais esperados pelos gamers que serão lançados nos próximos meses

O ano já está quase no fim e 2024 está batendo na porta. O próximo ano promete muitas coisas, principalmente para os gamers, que estão aguardando ansiosamente por jogos que estão prestes a serem lançados, ainda no começo do ano.

Além de franquias clássicas, como Grand Theft Auto e Prince of Persia, o ano promete títulos para todos os gostos, seja FPS, RPG, entre outros. Confira!

Prince of Persia: The Lost Crown

O ano começa com Prince of Persia: The Lost Crown. Com previsão de lançamento para 18 de janeiro, o jogo estará disponível para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC.

Tekken 8

Fãs de luta também já podem ir aquecendo os dedinhos, já que em 26 de janeiro o oitavo título de Tekken estreia para as plataformas PS5, Xbox Series e PC.

LEIA TAMBÉM: Mario Kart ou Super Mario? Descubra qual é o jogo mais vendido da franquia

Suicide Squad: Kill the Justice League

Saindo das telonas e indo para os videogames, Suicide Squad: Kill the Justice League bebe da boa fama de jogos de heróis (e vilões) e entra no catálogo do PS5, Xbox Series e PC em 2 de fevereiro.

Mario vs. Donkey Kong

Nitendistas de plantão também não ficarão de fora dos lançamentos. Mario vs. Donkey Kong será lançado com exclusividade para Nintendo Switch em 16 de fevereiro.

Destiny 2: The Final Shape

Dando continuidade a franquia que possui certa relevância, Destiny 2: The Final Shape chega em 27 de fevereiro para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC

*Com informações de IGN Brasil.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Carregamento sem fio Qi 2.0 de celulares oferece mais potência e eficiência

⋅ 1.400 espécies de aves foram extintas pela humanidade: estamos vivendo a terceira extinção em massa

⋅ Mistério resolvido: verdade por trás das linhas verdes vistas no céu japonês