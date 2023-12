Mario Kart ou Super Mario? Descubra qual é o jogo mais vendido da franquia

Uma das franquias mais aclamadas do mundo dos games em dúvida alguma é a de Mario Bros. Aclamado entre jovens e adultos, praticamente qualquer jogo que leve o nome de Mario, ou de algum dos queridos personagens secundários de sua história, é praticamente uma garantia de sucesso.

Não é à toa que ao longo dos anos cada vez mais títulos são lançados e conquistam números chamativos quando o assunto é a comercialização das cópias dos jogos.

Mas você sabe quais são os títulos mais vendidos da franquia Mario? Segundo uma publicação feita pelo Tecmundo, este é o top 6:

Super Mario Odyssey

Ocupando a sexta colocação na lista dos jogos mais vendidos, Super Mario Odyssey é um dos jogos da franquia mais queridos para o Nintendo Switch, e também um dos mais vendidos.

No game, que já vendou mais de 25,1 milhões de cópias, Mario consegue interagir com diversos personagens humanos em meio a suas aventuras além de transitar por diversas áreas e usar vários visuais diferentes.

Recentemente, o game também se tornou motivo de estudo depois que uma pesquisa revelou que o Super Mario Odyssey pode ser um aliando no tratamento de casos de depressão.

New Super Mario Bros. Wii

Na quinta posição, New Super Mario Bros Wii foi um marco para a franquia do jogo. Pela primeira vez foi possível jogar as fases em modo cooperativo, com mais de um jogador controlando ativamente um personagem.

O game, que vendeu 30,2 milhões de cópias, foi considerado uma evolução do título produzido para o portátil Nintendo DS.

New Super Mario Bros

O primeiro título da trilogia New Super Mario Bros. também foi o mais vendido da série. Lançado para a plataforma portátil Nintendo DS, o jogo se tornou um marco ao unir a jogabilidade clássica dos jogos tradicionais de Super Mario com uma grande evolução gráfica.

Ao todo, foram vendidas 30,8 milhões de cópias do jogo, o colocando na quarta posição da lista.

Mario Kart Wii

O terceiro título da lista também é o terceiro título da franquia Mario Kart. O jogo, que reúne protagonistas e antagonistas da franquia Mario em emocionantes corridas de kart é um dos mais queridos pelos jogadores.

Em especial, a versão para o Nintendo Wii chama atenção uma vez que é possível ter a experiência de jogar o game com o controle em forma de volante, matando a vontade de diversos jogadores que viravam o controle sempre que precisavam fazer aquelas curvas mais fechadas.

Ao todo, foram comercializadas 37,3 milhões de cópias do jogo Mario Kart Wii.

Super Mario Bros.

O segundo colocado da lista também é famoso por ser dono de uma das transações mais altas entre os colecionadores de jogos. O Super Mario Bros para NES foi um dos primeiros jogos da franquia e até hoje conquista vários jogadores.

Com jogabilidade simples e fases com dificuldade progressiva, o jogo foi um grande sucesso e chegou à marca de 40,2 milhões de cópias vendidas

Mario Kart 8

O número um da lista é um dos sucessos mais atuais da franquia. Com 60,4 milhões de cópias vendidas, Mario Kart 8 está disponível para o Wii U e Switch, sendo este último na versão Deluxe.

Além de novas pistas, personagens e mecânicas de jogo, o game mantem a mesma premissa de seus antecessores, mas agora com visual mais aprimorado e chamativo, além de trazer a possibilidade de personalizar alguns acessórios que são equipados em seu kart.