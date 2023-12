Carregamento sem fio Qi 2.0 de celulares oferece mais potência e eficiência

A forma de carregar os celulares está caminhando para uma evolução que até agora parece inevitável. O antigo cabo como intermediário entre a energia e o dispositivo deverá se tornar obsoleto em um futuro não tão distante. Os carregadores Qi, que recentemente lançaram a versão 2.0 de seus dispositivos, melhoram a experiência de injetar energia em seu smartphone.

A tecnologia existe há anos, mas tem sido impossível substituir o cabo. É por isso que eles lançaram o Qi 2.0, com a intenção de dar um golpe na forma de carregar os celulares.

Vamos conhecer alguns dos benefícios que esses dispositivos oferecem, que em 2023 foram aprovados por alguns dos gigantes na fabricação de celulares e equipamentos eletrônicos.

De acordo com o que informa ‘Computer Hoy’, a nova geração de carregadores Qi 2.0 possui maior potência, pois suporta uma carga máxima de 150 watts, em comparação com os 15 watts do padrão Qi anterior. Isso permite carregar dispositivos maiores, como tablets e laptops, de forma mais rápida.

Além disso, eles explicam que têm uma eficiência melhor, pois perdem menos energia durante o processo de carga. Isso pode ajudar a prolongar a vida útil da bateria dos dispositivos. E por último, uma melhor precisão. O Qi 2.0 utiliza um sistema de alinhamento magnético para garantir que os dispositivos sejam carregados corretamente, mesmo que não estejam perfeitamente centrados na base de carga.

Perfis Qi 2.0

Perfil de Energia Magnética (PEM): Este perfil é baseado na tecnologia MagSafe da Apple e utiliza ímãs para garantir um alinhamento preciso dos dispositivos. Suporta uma potência de carga máxima de 150 watts.

Perfil de Energia Estendida (EPP): Este perfil não utiliza ímãs e é compatível com dispositivos que não são compatíveis com MagSafe. Suporta uma potência de carga máxima de 65 watts.

Celulares que serão compatíveis