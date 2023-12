Veja 5 jogos que são extremamente raros e podem custar mais de R$2 milhões

Entre as pessoas que gostam de videogames existem aqueles que fazem de tudo para colecionar edições limitadas e exemplares de seus jogos favoritos. No entanto, algumas pessoas levam este hobby a outro nível e não medem esforços, e valores, na busca por itens raros que tornem suas coleções cada vez mais únicas.

Caso você seja um colecionador com a meta de adquirir jogos extremamente raros, é bom estar preparado para desembolsar uma grande quantia de dinheiro já que alguns dos exemplares limitados, e mais procurados, chegam a custar mais de R$2 milhões.

Pensando nisso, separamos uma lista com cinco dos jogos mais raros, e caros, que podem fazer uma coleção de milhões. Confira:

Super Mario Bros. (NES)

Um dos jogos mais populares, e nem tão raros assim, para o NES foi o Super Mario Bros.

Apesar de ser um dos jogos mais divulgados da lista, a raridade deste game, e o que faz com que ele chegue a um valor significativo, é a dificuldade de conseguir uma cópia lacrada e original de fábrica.

Em 2017, uma destas raridades foi comercializada por R$156 mil ($30 mil) e nem sequer tinha o selo de certificação, o que deixa em aberto a possibilidade de um valor ainda maior no caso da venda de uma cópia original, lacrada e certificada.

Air Raid (Atari)

Uma das raridades do icônico Atari, Air Raid foi o único título criado pela MenAVision, fazendo com que as cópias do game se destaquem entre os colecionadores.

Curiosamente, uma cópia do jogo com uma história para lá de inusitada acabou ganhando destaque nas redes depois de ser comercializada por R$177 mil ($33,4 mil).

Reza a lenda que o jogo em questão foi entregue ao dono de uma farmácia para testar o game em seu estabelecimento. Na época ele tentou devolver por acreditar que nenhum dos clientes gostaria de testá-lo, mas ficou frustrado ao não conseguir se livrar da cópia.

Em 2012, a cópia de Air Raid foi comercializada, enchendo o bolso do dono da farmácia e mostrando que valeu a pena guardar aquele item por vários anos.

Stadium Events (NES)

Um dos jogos mais raros de NES, Stadium Events conquistou seu lugar na lista devido a quantidade limitada de cópias produzidas e comercializadas. Das duas mil produzidas, apenas 200 foram colocadas à venda pela Woolworths, uma loja dos EUA.

Estima-se que apenas 11 cópias do jogo ainda existem, sendo que em 2017 uma delas foi comercializada pelo valor de R$217 mil ($41mil).

Nintendo World Championship Gold (NES)

Seguindo a mesma linha, o jogo Nintendo World Championship, em sua versão Gold, também pode ser considerado uma raridade do mundo dos games.

O jogo em questão foi disponibilizado em duas versões, sendo a cópia cinza utilizada durante a competição, e a cópia dourada entregue como parte da premiação aos vencedores do torneio.

É justamente a cópia dourada que conquistou um lugar nesta lista, sendo comercializada por aproximadamente R$529 mil ($100 mil).

Gamma Attack (Atari)

Para fechar a lista temos este que é o jogo mais raro de todos. Com apenas uma única cópia, que nem sequer foi lançada oficialmente, Gamma Attack entra como sendo uma peça rara, e única, para os colecionadores.

Propriedade de Anthony Denardo, a cópia em questão chegou a ter sua venda anunciada no eBay ao longo do ano de 2008, mas ninguém deu o lance mínimo para compra, estipulado no valor de meio milhão de dólares (R$2,6 milhões).

*Fonte: Tecmundo