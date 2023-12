Vale a pena trabalhar para Sam Altman: Este é o salário médio de um trabalhador da OpenAI

O comportamento dos funcionários da OpenAI é verdadeiramente invejável para qualquer empresa. Após a repentina demissão de Sam Altman como CEO da empresa, todos saíram em defesa de seu chefe, a quem veem como um líder, estando dispostos a sair com ele para trabalhar na Microsoft.

É por dinheiro? A realidade é que não parece ser. Parece que a fidelidade às ideias é o que prevalece neste caso. No entanto, não é que o salário seja baixo. Vamos ver qual é o salário médio de um funcionário que trabalha diretamente com inteligência artificial.

De acordo com dados da plataforma Glassdoor, o salário médio de um trabalhador da OpenAI é de 278.000 euros anuais. Esse valor inclui o salário base, bônus e ações da empresa. Ou seja, estamos falando de cerca de 24 mil dólares por mês; nada mal.

O salário base de um trabalhador da OpenAI varia de acordo com o cargo e a experiência. Um engenheiro júnior pode ganhar entre 180.000 (15 mil mensais) e 220.000 (19 mil a cada 30 dias) dólares por ano, enquanto um engenheiro sênior pode ganhar entre 300.000 (25 mil mensais) e 465.000 (39 mil mensais).

Sam Altman CEO OpenAI (Especial)

Os bônus e as ações da empresa podem representar uma parte importante do salário total de um trabalhador da OpenAI. Os bônus geralmente são variáveis e dependem do desempenho individual e do desempenho da empresa. As ações da empresa podem representar um valor considerável, uma vez que a empresa é avaliada em bilhões de dólares.

Em geral, os trabalhadores da OpenAI são bem remunerados. A empresa oferece salários competitivos, oportunidades de desenvolvimento profissional e a oportunidade de trabalhar em projetos de ponta no campo da inteligência artificial.