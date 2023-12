Imagens de 2023: astronautas capturam auroras boreais do Espaço

Uma das consequências de estar em um ponto alto do ciclo solar número 25 é que as partículas expelidas pela estrela massiva, em maior volume nestes dias, colidem com nossa atmosfera e causam maior atividade das auroras boreais. Em 2023, as luzes do norte, também conhecidas como auroras boreais, têm sido registradas em regiões onde não são frequentemente vistas.

O motivo, como temos vindo a dizer, é o máximo solar que, embora ainda não tenha atingido o seu ponto mais alto (espera-se isso nos primeiros dez meses de 2024), já pôde ser refletido em diferentes pontos do planeta, longe das zonas polares.

Recentemente, oferecemos detalhes sobre o concurso das melhores fotos das auroras boreais de 2023, realizado pelo ‘Capture The Atlas’. Mas agora, vamos surpreendê-los com imagens das luzes do norte vistas do Espaço, capturadas por astronautas que estão na Estação Espacial Internacional da NASA (ISS, em inglês).

Em primeiro lugar, de acordo com o que Xataka relata, vamos mostrar algumas imagens captadas pelo instrumento VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) a bordo do satélite Suomi NPP.

Estas imagens, publicadas em preto e branco, têm a capacidade de detectar a luz noturna "em um amplo espectro entre o verde e o infravermelho próximo e é capaz de captar fontes de luz variadas como as luzes de uma cidade ou o reflexo da Lua", informa a mídia citada.

Aurora boreal em ciclo do Canadá em 17 de dezembro/NASA Aurora boreal em ciclo do Canadá em 17 de dezembro/NASA

Estas outras imagens compartilhadas pelos astronautas e pela própria NASA, do Espaço, mostram em cores vivas como é apreciado o espetáculo das auroras boreais a partir da órbita do planeta.

Aurora boreal/Instagram.com/stationcdrkelly Aurora boreal/Instagram.com/stationcdrkelly