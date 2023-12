Funcionário da Tesla é atacado por robô fora de controle

Um incidente envolvendo um robô, que foi originalmente registrado no ano de 2021, se tornou público após a Tesla encaminhar um documento às autoridades locais para manter incentivos fiscais. Conforme publicado pelo O Globo, o caso em questão aconteceu na fábrica da Tesla localizada em Austin, no Texas.

Segundo a publicação, o incidente envolveu um robô e um engenheiro de software que foi atacado pela máquina enquanto trabalhava na realização de reparos no equipamento. Por conta do ataque, o homem acabou com as costas e o braço feridos. Ainda conforme o relatório, o funcionário ficou com uma laceração na mão esquerda, mas não precisou se afastar de suas atividades da empresa.

Apesar de ter acontecido há 2 anos, o caso veio à tona neste mês de dezembro depois que uma documentação encaminhada pela Tesla às autoridades americanas detalhava o fato. O documento em questão busca fazer com que a Tesla siga recebendo incentivos fiscais na região.

Entenda como tudo aconteceu

Com o detalhamento do caso, é possível entender que o engenheiro trabalhava com outros dos funcionários da fábrica na programação do software responsável por controlar o robô, cuja função é cortar peças de automóveis em placas de alumínio recém-fundidas.

Apesar de duas das máquinas serem desligadas para não colocar em risco o trabalho do engenheiro e dos demais funcionários, uma terceira permaneceu em operação.

Conforme testemunhas, o botão de emergência foi acionado e o homem caiu a alguns centímetros da rampa projetada para a coleta de sucata de alumínio. Ainda conforme relato das testemunhas que acompanhavam o engenheiro no momento do ataque, os ferimentos sofridos pelo homem deixaram “rastros de sangue” espalhados pelo local do acidente.

Não foram divulgadas informações complementares sobre o caso, como detalhamentos da ação da máquina ou da extensão dos danos sofridos pelo funcionário.

