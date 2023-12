‘Dicionário alienígena’ criado por especialistas para falar com extraterrestres

Representação artística de um ET Representação artística de um ET (cortesía)

Um grupo de 25 acadêmicos elaborou um guia para nos prepararmos para nosso primeiro encontro com seres do espaço exterior.

O livro ‘Xenolinguística: rumo a uma ciência da linguagem extraterrestre’ ajudará a decifrar e responder a qualquer sinal de outros mundos. Os especialistas afirmam que é vital que nossas comunicações iniciais com outros seres levem à amizade em vez de uma guerra “devastadora”.

Para eles, os séculos de estudos sobre a linguagem humana antiga e os chamados e grunhidos de animais podem ser usados para "decodificar a comunicação intencional de outro mundo".

O Dr. Douglas Vakoch, editor do livro e astrobiólogo, disse: “acredito que é realista que em nossas vidas possamos receber uma mensagem através dos programas Seti (Busca por Inteligência Extraterrestre) ou enviar mensagens que um dia possam obter uma resposta”.

Os telescópios têm escaneado os céus em busca de transmissões durante meio século. Também enviamos as nossas próprias mensagens ao cosmos em busca de uma resposta extraterrestre. No entanto, a conversa interestelar será lenta, já que os sinais demorarão quatro anos para viajar entre a Terra e a estrela mais próxima à velocidade da luz.

No início deste ano, o Dr. Vakoch explicou mais sobre a comunicação com extraterrestres. Ele disse à BBC: “a capacidade da vida para a linguagem me surpreende e me dá esperança. Esperança de que a vida que orbita estrelas distantes também tenha a capacidade de linguagem e comunicação.”

E continua: “então, a pergunta não é: ‘existem extraterrestres inteligentes?’, mas sim, ‘poderíamos nos comunicar com eles?’. Em 1974, meu falecido amigo Frank Drake (criador da Equação de Drake) enviou uma mensagem para um aglomerado distante de estrelas do maior radiotelescópio do mundo, conhecido hoje como a mensagem de Arecibo: a primeira mensagem de rádio direcionada a extraterrestres”.

"Ao longo dos anos, comecei a pensar em maneiras de como poderíamos criar e transmitir uma gama muito mais ampla de mensagens novas que poderiam ter mais possibilidades de serem entendidas por formas de vida inteligentes", afirmou.

E finalizou dizendo que “se nossas mensagens forem recebidas, decifradas e respondidas, poderíamos receber uma resposta em apenas uma década (se tivermos sorte). Se os extraterrestres receberem nossas mensagens, eles as entenderão?”