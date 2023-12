Cuidado com Chameleon: Cavalo de Troia que engana o Android para desativar a sua impressão digital e roubar PIN

Atualização de vírus toma conta do Android Atualização de vírus toma conta do Android (Dreamstime)

Nos últimos dias, um novo desafio de segurança está chamando a atenção dos usuários do Android, que têm sido afetados por um poderoso trojan.

Identificado inicialmente no início de 2023, estamos falando do malware Chameleon, que, segundo os rumores, recebeu uma atualização alarmante.

O perigo do Camaleão

Este trojan agora tem a capacidade de neutralizar a autenticação biométrica por impressão digital, forçando os usuários a usar seu código PIN no telefone.

Este método concede ao malware acesso completo ao dispositivo sem que o usuário perceba, o que soa assustador.

A esse respeito, especialistas em cibersegurança comentaram ao meio especializado ThreatFabric que o risco do Chameleon não seria um problema para os usuários do Android que baixam aplicativos exclusivamente da Google Play e permanecem alertas para possíveis fraudes de phishing.

No entanto, os indivíduos que optam por baixar aplicativos de fontes não oficiais correm o risco de instalar esse malware em seus dispositivos.

De forma intrigante, a última versão do Chameleon se camufla como um aplicativo legítimo e inofensivo do Google Chrome, exigindo uma vigilância constante para os usuários do Android.

Como funciona o Chameleon?

O funcionamento do Trojan Chameleon é astuto: ele se apresenta como um aplicativo do Google Chrome proveniente de fontes não confiáveis.

Uma vez instalado no dispositivo, enganar o usuário para habilitar serviços de acessibilidade, desativando assim a autenticação biométrica e favorecendo a introdução do PIN ou senha, dependendo do dispositivo.

Esta mudança estratégica permite ao trojan roubar senhas e obter acesso remoto ao dispositivo.

No entanto, a ameaça do Chameleon destaca a importância da precaução e vigilância no uso de dispositivos móveis, pois o Google não poderá garantir a segurança dos seus dados através do seu sistema Play Protect se você aceitar baixar um aplicativo de outra fonte.

A gestão da segurança pessoal começa com as precauções de cada um. Então vá e conte aos seus amigos para que não caiam nesse golpe e acabem lamentando terem perdido todos os seus dados pessoais.