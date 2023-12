Avanços científicos ajudaram a resolver mistérios históricos em 2023

Os avanços da ciência cada vez mais possibilitam a descoberta de grandes histórias por trás de mistérios que perduram por gerações. Ao longo de 2023, graças aos avanços científicos e ao desenvolvimento da inteligência artificial, seis grandes mistérios da humanidade foram esclarecidos.

Uma publicação recente feita pela CNN Brasil listou seis grandes casos que foram desvendados ao longo de 2023 graças ao avanço da tecnologia, separamos alguns deles para você conferir.

A resistência do concreto romano é desvendada

Um estudo científico publicado em janeiro de 2023 teria revelado o ingrediente misterioso capaz de tornar ainda mais resistente o material de construção utilizado pelos romanos para suas elaboradas estruturas.

Segundo a equipe responsável, amostras de concreto com mais de 2.000 anos foram retiradas de uma muralha do sítio arqueológico de Privernum, na Itália. Estas, por sua vez, se assemelham a composição de outros concretos utilizados em construções do Império Romano, que possuem clastos de cal, responsáveis por dar ao concreto a capacidade de “curar rachaduras” que se formaram com o tempo.

Ötzi, o Homem de Gelo

Em 1991 foi realizada a descoberta de um corpo mumificado nos Alpes italianos. Tal achado foi amplamente estudado na intenção de desvendar mistérios sobre a vida na Terra há 5.300 anos atrás.

Análises realizadas até o momento foram capazes de revelar informações sobre a alimentação do indivíduo, sua origem e alguns de seus hábitos. No entanto, uma análise detalhada do ADN mostrou que Ötzi, como é conhecido, era bem diferente do que os pesquisadores imaginavam.

Com base no estudo da composição genética foi possível identificar que ele possuía pele e olhos escuros e provavelmente era careca.

Leia também: Realmente existiu a estrela de Belém? Esta é a explicação científica para o mistério astronômico que guiou os três Reis Magos

Inteligência artificial decodifica pergaminho antigo

Com a erupção do monte Vesúvio, mais de 2.000 anos atrás, aproximadamente 1.100 pergaminhos foram queimados ou danificados.

A coleção, recuperada nos anos 1700, ficou conhecida como “Pergaminhos de Herculano”, e pode ser a maior biblioteca conhecida da antiguidade clássica.

Por conta da deterioração, era impossível identificar o conteúdo dos pergaminhos, mas isso mudou quando um estudante da Universidade de Nebraska conseguiu, com apoio da Inteligência Artificial, decodificar uma palavra escrita em grego antigo em um dos pergaminhos.

Como fazer uma múmia

Fragmentos obtidos em potes descartados de uma oficina de embalsamamento tornaram possível a identificação das misturas de substâncias utilizadas pelos antigos egípcios no processo de mumificação.

Entre os materiais utilizados para reduzir odores e proteger os corpos após a morte foram identificados óleos vegetais como zimbro, cipreste e cedro. Também foram encontrados traços de resinas de pistache, gordura animal e cera de abelha.

Apesar dos componentes já serem conhecidos com base em escritas egípcias, somente agora foi possível comprovar sua utilização.