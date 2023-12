Assim ficaram avaliadas as fortunas de Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg

Termina o ano de 2023 e os dividendos das pessoas mais ricas do mundo voltaram a crescer. A pandemia, finalmente, foi superada e a economia, apesar de sua lenta recuperação, foi positiva para nomes como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e Mark Zuckerberg.

Como estão suas fortunas? Quais são as cifras para avaliar a quantidade de dinheiro que acumulam? Eles estão entre os mais ricos do mundo? Vamos responder a tudo isso nesta análise.

Existem vários elementos que são levados em consideração para identificar os homens mais ricos do mundo. Alguns levam em conta a fortuna líquida, enquanto outros consideram os ativos totais.

Levando em consideração essa segunda característica, Mark Zuckerberg entra para a lista das dez pessoas mais ricas do mundo, ocupando o oitavo lugar.

Mark Zuckerberg: oitavo do mundo em ativos totais Mark Zuckerberg: oitavo do mundo em ativos totais

Graças ao seu império de redes sociais, Zuckerberg acumula US$ 135 bilhões. O dono da Meta, empresa que controla o Facebook, WhatsApp e Instagram, e que tem como objetivo impulsionar o metaverso, é superado por Bill Gates e seus US$ 140 bilhões.

O surpreendente deste caso é que o cofundador da Microsoft se dedica à filantropia; ele deveria ter menos dinheiro, mas tem mais.

Outro que está ativo entre os primeiros lugares dos mais ricos é Jeff Bezos, que acumula uma fortuna, contando os ativos totais, de US$ 160 bilhões.

Ninguém se aproxima dele, nem em fortuna líquida ou ativos totais, a Elon Musk. O magnata sul-africano continua sendo a pessoa mais rica do mundo, com ativos calculados em US$ 330 bilhões.