Miyamoto x Akira Toriyama: os personagens de Super Mario no estilo Dragon Ball

Fãs de anime e videogames? Os personagens de Dragon Ball e Super Mario Bros têm algo em comum: foram criados por ilustradores japoneses. No entanto, entre esses universos, há uma grande diferença nas artes e designs. Goku não tem nada a ver com o adorável encanador e Bulma é muito diferente da princesa Peach.

Outra coisa que ambos têm em comum é que fazem parte dos ícones que, apesar de terem estreado nos anos oitenta, ainda estão presentes com o desenvolvimento de novas histórias. Super Mario Bros acabou de conseguir isso mais uma vez, com um filme que a cada dia bate um novo recorde nas bilheterias mundiais.

O alcance do filme é tão amplo que não apenas Mario Bros (Chris Pratt) e Peach (Anya Taylor-Joy) brilham nos principais holofotes. Bowser (Jack Black) se destaca como um dos favoritos dos fãs e Donkey Kong (Seth Rogen), juntamente com Toad (Keegan-Michael Key) e Luigi (Charlie Day), completam o grupo mais destacado do filme.

Dragon Ball Super também teve uma importante incursão no cinema, entre meados e finais de 2022 com 'Super Hero'. Essas histórias deram início a uma nova saga e possivelmente a um novo anime.

Enquanto isso acontece (ou não), o ilustrador chileno Salvamakoto aproveita a empolgação de ambas as histórias para juntá-las em um único desenho. Em uma de suas postagens peculiares e características no Instagram, ele fez Mario Bros e a princesa Peach no melhor estilo de design próprio de Akira Toriyama.

A forma dos olhos e a tonalidade de cores denunciam esta ilustração que agradou muito aos seguidores.