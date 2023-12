Homem de Ferro: uma armadura robótica de 3 metros que transforma humanos em androides assassinos

Tornar-se Iron Man deixa de ser uma ação exclusiva da ficção científica. Este esqueleto, armadura, traje-robô ou como queiram chamar, desenvolvido no Japão, possibilita que uma pessoa se transforme em uma espécie de transformer de quase três metros de altura.

Chama-se Skeletonics e é desenvolvido pela empresa japonesa Robot Star (quase chamaram de Stark Industries). É um exoesqueleto mecânico que envolve o usuário e é composto principalmente por barras e juntas, o que lhe confere uma aparência esquelética.

Está projetado para ser usado em eventos e exposições, permitindo que os usuários se movam de maneira única e expressiva. O usuário controla os movimentos da roupa através de seus próprios movimentos corporais, já que o exoesqueleto responde à posição e ao movimento dos membros.

Cada parte do exoesqueleto está conectada por articulações, e as barras são projetadas para imitar a estrutura esquelética humana. Embora não tenha aplicações práticas em termos de força física ou mobilidade aprimorada, o traje Skeletonics é uma obra de arte tecnológica que combina engenharia com expressão criativa.

Como podemos ver no vídeo, este exoesqueleto com um peso de 40 quilos, basicamente transforma você em um robô gigante, refletindo cada movimento com um grau de precisão impressionante.

Embora seu peso pareça algo descomunal, a realidade é que ele possui uma estrutura leve, pois não possui baterias ou qualquer outra fonte de alimentação externa. Vocês leram corretamente, o Skeletonics não é convencional e utiliza energia cinética para funcionar.

Todo o segredo da sua operação seria baseado em um complexo mecanismo mecânico baseado em uma suposta "estrutura de ligação fechada tridimensional" patenteada pela própria empresa e aplicada para o desenvolvimento deste traje.

Graças a isso, o exoesqueleto parece saído de um anime de mechas, já que o corpo possui um alto grau de liberdade de movimentos com um nível impressionante de precisão.