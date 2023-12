“De outro mundo”: a NASA publicou uma imagem espetacular dos restos de uma nave encontrada em Marte

Em uma missão que nos surpreende a cada avanço, o helicóptero Ingenuity da NASA, lançado em julho de 2020, tem capturado imagens impressionantes em Marte.

Nesse contexto, recentemente a Agência Espacial divulgou uma fotografia que chamou a atenção da comunidade científica, pois incluía os restos de uma carcaça de nave espacial.

NASA | Descoberta da Ingenuity em Marte

Restos de uma nave espacial?

Longe disso, essa descoberta, feita durante o voo n°67 do Ingenuity, revelou uma seção do cone que protegia o explorador robótico Perseverance enquanto fazia seu pouso em 2021.

Ian Clark, engenheiro do sistema de pára-quedas do Perseverance, destacou a importância da descoberta, afirmando que ela fornece uma perspectiva única e valiosa para futuras missões, incluindo o planejamento do retorno de amostras de Marte.

"Definitivamente, há um elemento de ficção científica nelas. Elas exalam algo de outro mundo, não é?", expressou Clark em conversa com o TNYT.

Na mesma linha, a equipe da NASA enfatizou que cada voo do Ingenuity abre novos horizontes na exploração espacial, oferecendo vistas inéditas que nenhuma missão anterior conseguiu alcançar.

O Ingenuity, com seus modestos 50 centímetros de altura e um peso de aproximadamente 2 quilogramas, está equipado com seis baterias de íons de lítio recarregáveis por energia solar.

As suas patas de fibra de carbono, capazes de girar em direções opostas, permitem-lhe capturar uma visão completa do seu ambiente.

Este helicóptero está em Marte e espera-se que continue contribuindo com descobertas que serão de vital importância para o mundo científico.