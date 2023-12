Confira 5 jogos que serão lançados em 2024 e que já são considerados um sucesso

Prince of Persia The Lost Crown (Reprodução / Divulgação - Redes sociais)

O ano de 2023 está chegando ao fim e com a proximidade de 2024 os ânimos dos fãs de videogame já estão completamente voltados para os grandes lançamentos que chegam às diversas plataformas nos próximos meses.

Com lançamentos de franquias amadas pelos fãs, retorno de clássicos e muita novidade, não é à toa que o universo dos jogos pode se preparar para um ano repleto de emoções.

Pensando nisso, listamos cinco jogos com data de lançamento prevista para o primeiro semestre de 2024 e que já são comentados, e muito aguardados, pelos fãs. Confira:

Prince of Persia: The Lost Crown

Com lançamento previsto para o dia 18 de janeiro, Prince of Persia: The Lost Crown é o retorno da aclamada franquia da Ubisoft, que coleciona fãs de diversas idades ao redor do mundo.

Combinando uma história aprofundada com excelentes sequências de combate, o título promete agradar tanto quem já conhece a franquia, quanto os novos jogadores.

Plataformas: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC

Tekken 8

Se você prefere jogos de luta, então se prepare que janeiro também chega com novidades! No dia 26 de janeiro está previsto o lançamento de Tekken 8, o novo jogo de uma das franquias de luta mais icônicas dos games.

Com recursos inovadores e personagens cada vez mais detalhados, a história de Tekken 8 é centrada no conflito entre Jin Kazama e Kazuyya Mishima. O título já está em pré-venda.

Plataformas: PS5, Xbox Series e PC

Persona 3 Reload

Um dos títulos que chamou a atenção dos fãs de games que passaram pela BGS 2023 foi Persona 3 Reload. O remake do game Persona 3, originalmente publicado em 2006, promete abalar as estruturas dos fãs da franquia.

Em vídeos publicados recentemente nas redes sociais, é possível acompanhar de perto as melhorias na mecânica do jogo e no visual. É esperado que Persona 3 Reload seja oficialmente lançado no dia 2 de fevereiro.

Plataformas: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC

Mario vs. Donkey Kong

Para os fãs da Nintendo, a grande espera é pelo lançamento de Mario vs. Donkey Kong, que deve acontecer no dia 16 de fevereiro.

Unindo dois dos personagens mais queridos dos fãs, o jogo de plataformas tem como objetivo resgatar os Mini Marios, que foram capturados por Donkey Kong. Resgatando uma rivalidade que vem da época do Game Boy Advance, o novo jogo promete mecânicas inovadoras e fases cada vez mais desafiadoras para os jogadores.

Plataforma: Nintendo Switch

Destiny 2: The Final Shape

Os fãs de Destiny 2 que aguardavam ansiosamente pelo dia 27 de fevereiro para jogar a tão esperada conclusão dos primeiros dez anos da narrativa vão precisar aguardar mais alguns meses.

Recentemente, a desenvolvedora do game anunciou que o lançamento da expansão será adiado para o dia 04 de junho, levando também a uma série de modificações no calendário do jogo.

No novo episódio, os fãs do jogo embarcarão em uma viagem ao coração do Viajante na intenção de mobilizar a Vanguarda e acabar com a guerra de Luz e Treva.

Até o momento, não aconteceram novas alterações na previsão de lançamento de Destiny 2: The Final Shape.

Plataformas: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC

