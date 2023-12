Tremores, rugas nos dedos e dores? Esta é a explicação científica por trás das reações ‘estranhas’ do corpo humano

Todos os estímulos aos que está exposto o corpo humano geram uma reação no mesmo, e cada uma tem uma explicação Foto: (Especial)

O corpo humano apresenta diversas reações que podem parecer estranhas ou incomuns, como tremermos quando está frio, por que os dedos enrugam quando passamos muito tempo na água ou por que algumas pessoas espirram quando veem o sol.

De acordo com a Mayo Clinic, uma organização dedicada a inovar a prática clínica, a educação e a pesquisa, esta é a razão científica de por que esses e outros fenômenos ocorrem no corpo humano:

Por que os dedos das mãos enrugam na água?

Inicialmente, acreditava-se que os dedos enrugavam devido a mudanças nos fluidos entre os tecidos e a água. No entanto, especialistas em evolução sugerem que isso pode ter permitido aos seres humanos agarrar melhor objetos debaixo d'água. De acordo com estudos realizados, pessoas com lesões nervosas nas mãos ou nos pés não experimentam o mesmo tipo de rugas, sugerindo uma conexão entre essa resposta e a função evolutiva.

Por que se sente um pulso nos ouvidos?

A sensação de pulsação nos ouvidos, conhecida como tinnitus pulsátil, pode ser causada por várias razões. Um aumento na pressão arterial, obstrução no canal auditivo ou anomalias nas artérias próximas aos ouvidos podem desencadear essa experiência. É essencial consultar um médico se você estiver experimentando esse fenômeno, pois pode indicar problemas de saúde subjacentes.

Por que se treme quando faz frio?

O tremor de frio é uma resposta do corpo para gerar calor. Esse processo busca manter a temperatura corporal perto de 37 °C. O tremor muscular é uma forma eficaz de produzir calor interno quando as temperaturas externas diminuem.

Por que algumas pessoas espirram ao ver o sol?

Conhecido como o reflexo do espirro fótico, essa reação ocorre devido à proximidade do nervo óptico ao nervo trigêmeo, que controla os espirros, podendo desencadear um espirro ao sair de um local escuro para um bem iluminado.

Por que “salta” a pálpebra?

A contração da pálpebra, conhecida como blefaroespasmo, pode ser causada por fadiga, consumo de cafeína e estresse. Esticar suavemente o músculo afetado e descansar adequadamente geralmente alivia essa contração, mas se persistir por mais de alguns dias ou afetar a capacidade de abrir o olho, é recomendado procurar a atenção de um profissional de saúde.