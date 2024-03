Toshiba deixa de ser cotada na bolsa e marca o fim de uma era para a indústria tecnológica

O logo da Toshiba Corp. no edifício da companhia, em 19 de fevereiro de 2022, em Kawasaki, próximo a Tokio. (AP Foto/Shuji Kajiyama, Arquivo) AP (Shuji Kajiyama/AP)

Parecia impossível e aconteceu. A Toshiba deixou de ser listada como uma empresa cotada na bolsa de valores. Algo que parecia inconcebível há alguns anos e que agora é uma triste realidade após quase um século de trajetória exemplar.

Se viveram entre os anos 90 e a primeira década do século XXI, é altamente provável que em algum momento de suas vidas tenham sido proprietários de um laptop ou acessório informático desta marca.

Sempre se destacou por ser versátil, confiável, com preço acessível e com uma vida útil acima da média na maioria de seus produtos.

No entanto, muitas coisas deram errado e algumas decisões terríveis foram tomadas no pior momento possível, o que acabou condenando o destino da empresa, deixando-a em busca de compradores.

Hoje, de forma sutil e quase imperceptível para o setor, aconteceu algo que nos deixou muito pensativos, nós, que vivemos os dias de glória da empresa.

O fim de uma era: Toshiba deixa de ser cotada na bolsa após 74 anos de atividade

Um relatório do site britânico This is Money revela que o antigo gigante japonês da eletrônica, Toshiba, deixou de ser listado na bolsa de valores de Tóquio após estar presente lá por 74 anos.

Tudo devido à empresa ter sido finalmente adquirida pelo grupo de aquisições Japan Industrial Partners (JIP) por 11 bilhões de libras. Um processo que levou vários meses e chega a uma etapa significativa com esse fechamento de cotação na bolsa.

A aquisição põe fim a um período de turbulência e escândalo para a Toshiba. A empresa tem enfrentado uma crise desde que foi abalada por um escândalo contábil em 2015, no qual foi revelado que a empresa inflou seus lucros por anos.

Assim, as finanças reais da empresa foram uma grande mentira durante anos, o que marcou o início de seu colapso quando a verdade veio à tona.

A Toshiba agora encerrou por completo sua linha de laptops

A verdade é que a aquisição da JIP é um voto de confiança na capacidade da Toshiba de se recuperar.

O grupo de aquisições tem uma ampla experiência na gestão de empresas com dificuldades e parece que a previsão de longo prazo com a empresa é positiva.

Sob a liderança do atual diretor executivo Taro Shimada, a Toshiba irá se concentrar em serviços digitais. A empresa tem uma forte presença no mercado de semicondutores e energia nuclear.

Também é um importante fabricante de eletrodomésticos. Portanto, tudo indica que esses serão os pilares para salvar o que resta da empresa e seguir em frente.

A meta por enquanto é torná-la realmente rentável.