A Meta impulsiona o desenvolvimento de óculos inteligentes com a ajuda da IA

A Meta destacou a integração da inteligência artificial no formato dos óculos inteligentes, enfatizando seu papel como assistente para ajudar o usuário em seu dia a dia, enquanto continua pesquisando nessa tecnologia emergente e no metaverso.

A IA e o metaverso são as grandes apostas a longo prazo da Meta, duas tecnologias emergentes que este ano começaram a se cruzar “na forma de produtos acessíveis para um grande número de pessoas”, como mencionado em seu site oficial.

Precisamente, o nível de maturação que a empresa viu em ambas as tecnologias permitiu-lhes ter "uma visão ainda mais clara" da inovação que consideram que devem oferecer aos usuários durante a próxima década.

Por um lado, a pesquisa sobre inteligência artificial ainda precisa fazer avanços fundamentais e descobrir arquiteturas completamente novas.

Enquanto isso, as equipes da Meta dedicadas a ela estão trabalhando em áreas como a IA incorporada, cujo objetivo é construir modelos que experimentem o mundo da mesma forma que os humanos.

No que diz respeito ao metaverso, os pesquisadores do Reality Labs estão trabalhando com as tecnologias que tornarão possível a próxima plataforma de computação.

Até agora, o seu trabalho permitiu desenvolver as lentes 'pancake' da Quest Pro e Quest 3 e o protótipo Codec Avatars, para criar uma representação fotorrealista do usuário em 3D e com áudio espacial.

O olhar voltado para o momento atual destaca a integração da IA nos óculos inteligentes que, como entendem na Meta, se tornará “a forma principal como as pessoas interagem com as máquinas”.

Um exemplo disso são os óculos que eles desenvolvem com a Ray-Ban, cuja nova geração integra o assistente Meta AI, que combina junto com a compreensão da linguagem e a visão computacional para ver o mundo a partir da perspectiva do usuário.

Nesse sentido, a empresa já está testando novas capacidades de inteligência artificial multimodal, que permitirão traduzir um idioma de um texto que o usuário esteja lendo ou criar um título divertido para uma foto que tenha tirado. E isso “sem usar as mãos, sem precisar pegar o telefone ou operar um aplicativo”, garantem na Meta.