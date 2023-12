Spider-Man 2 para PC chegará em 2024 e portá-lo da PS5 custará uma fortuna

Neste momento, as pessoas da Insomniac Games e da Sony estão vivendo um verdadeiro pesadelo, enquanto continuam lidando com a avalanche de vazamentos após o estúdio ter sido vítima de um ataque de ransomware que não pagaram. Isso resultou em toneladas de vazamentos, como a notícia de que Spider-Man 2 será lançado para PC em alguns meses.

Trata-se de uma surpresa inesperada, especialmente se considerarmos que o primeiro jogo desta saga levou muitos anos para chegar ao reino dos computadores, com uma quantidade considerável de bugs no início, mas com uma qualidade gráfica espetacular.

Agora, de acordo com os documentos que foram tornados públicos, podemos ter certeza de duas coisas: o jogo Marvel's Spider-Man 2 será lançado em um momento específico do ano de 2024, ou seja, tecnicamente, dentro de alguns meses. E a versão para PC custará vários milhões de dólares.

Isso é absolutamente compreensível. Se vocês leram a resenha publicada aqui no FayerWayer sobre este título, irão lembrar que se trata de uma sequência admirável, que de certa forma poderia ser sentida como uma expansão do primeiro título, mas mais robusta e com identidade própria.

Agora, saber que em breve chegará ao mercado dos computadores é admirável. Mas certamente representa para a Insomniac arruinar mais de uma surpresa.

Marvel’s Spider-Man 2 para PC: o port mais caro da Insomniac até o momento, chegará em 2024

Os jogadores de PC poderão desfrutar de Marvel’s Spider-Man 2 em algum momento de 2024, de acordo com documentos vazados da Insomniac Games. O port para esta plataforma custará US$4,6 milhões e tecnicamente será o mais caro que o estúdio já fez até o momento.

Os documentos, que foram vazados online após um ataque de ransomware à Insomniac, conforme relatado pelo WCCFTECH, revelam que o desenvolvimento da versão para PC será concluído no final do ano fiscal de 2024. Isso significa que o jogo poderá ser lançado a qualquer momento após abril do próximo ano, provavelmente mais para o final.

Marvel's Spider-Man 2

A versão para PC incluirá a experiência completa do jogo, incluindo todos os DLC. Mas também é esperado que o título seja lançado com suporte a recursos técnicos avançados, como ray tracing e DLSS, o que o tornará único em sua categoria.

O custo de transporte de USD $4,6 milhões é o mínimo que poderíamos esperar. Já que esta adaptação teria exigido o dobro do dinheiro do custo da adaptação do primeiro jogo.

Isso se deve em parte ao fato de que Marvel’s Spider-Man 2 é um jogo maior e mais complexo do que seu antecessor. Também se deve ao fato de que a versão para PC terá que se adaptar a uma ampla variedade de hardwares.

Este projeto, na verdade, seria o sinal mais recente de que a Sony está expandindo seu foco no mercado de PC. A empresa lançou vários jogos exclusivos do PlayStation para PC nos últimos anos e anunciou planos para lançar mais no futuro.

O ruim é a forma como ficamos sabendo de toda a situação.