A SpaceX ficará aquém da promessa de 100 lançamentos em 2023: quantos faltam?

O objetivo de Elon Musk no início de 2023 foi claro e conciso: a SpaceX realizará 100 ou mais lançamentos este ano. Estamos nos últimos dias desta volta ao Sol e parece que os objetivos não serão alcançados.

Pior ainda: tudo indica que eles estão ficando às portas da meta por causa de um fator externo que não levaram em consideração: o clima.

As condições climáticas desta última semana, no centro de lançamento da NASA, utilizado pela empresa, na Flórida, não foram favoráveis para os lançamentos ao Espaço. Portanto, desde o dia 8 de dezembro, eles estão aguardando para enviar cargas úteis ou satélites para a órbita da Terra.

O lançamento mais recente, que foi revisado pela SpaceExplored, foi um conjunto de 23 satélites StarLink enviados à órbita para aumentar as conexões da empresa de internet em todo o mundo. De acordo com as informações do site mencionado, este seria o 95º voo espacial de 2023.

Desses 95, a SpaceX tem orgulho de dizer que 32 não são do StarLink, mas sim da indústria espacial e da astronomia que confia na empresa privada liderada por Elon Musk.

O site mencionado informa que a SpaceX está se preparando para o lançamento dos satélites SARah 2 e 3. Eles serão enviados em um Falcon 9, se o clima permitir, a partir da Califórnia, neste dia 24 de dezembro.

Na SpaceX, eles vão descansar no Natal e depois voltarão às suas funções para lançamentos nos quais usarão as três plataformas.

Com o qual eles poderiam alcançar os 98 voos. Se eles realizarem um teste com a Starship, então eles chegariam a 99 e não seria suficiente para fechar no majestoso 100 que tanto desejam.