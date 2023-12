O Natal chegou a Fixiona: um novo espaço para crianças que se junta à atual fantasia imersiva de “Klimt e Art Nouveau”

O Natal chegou à Fixiona para que toda a família viva a fantasia imersiva em um só lugar. À sua atual experiência “Klimt e o Art Nouveau”, agora se soma a Fixiona Crianças, um espaço interativo cheio de surpresas, preços únicos e um pacote familiar com entradas gratuitas para crianças até 12 anos.

Fixiona Crianças é um espaço interativo especial para os mais pequenos da casa, onde poderão interagir de forma criativa com as projeções em diferentes mundos, como os dinossauros ou o mundo subaquático. Colorir os objetos na tela ou digitalizá-los automaticamente para que apareçam magicamente na projeção com as nossas principais atrações.

Fixiona Crianças

Tecnologia imersiva para navegar através da arte

Fixiona está localizada a poucos passos do Metrô Manquehue e atualmente está acontecendo a exposição imersiva: "Klimt e a Art Nouveau", que percorre com mais de 500 obras interativas o movimento estético mais importante do modernismo que influenciou a arte, a arquitetura e o design, e continua somando sucessos com o Fixiona para crianças.

Fixiona é um empreendimento criativo liderado por Xavier Pacheco, que trabalhou por 11 anos no Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Sorina Burlacu, proprietária da Events, uma plataforma global que desenvolve experiências únicas para grupos de pessoas e/ou empresas, e Juan Ibañez, produtor chileno com um vasto currículo na indústria.

Fixiona Exposição

Seu propósito é se tornar uma referência no desenvolvimento de experiências tecnológicas e artísticas da mais alta qualidade, como um convite para mergulhar na fantasia que estimula a criatividade ao imergir nas cores e formas de obras reconhecidas. Nas datas 17, 24 e 31 de dezembro, Fixiona estará fechado. A entrada é gratuita para crianças até 12 anos durante o mês de dezembro.

Fixiona Interação

Além disso, foi lançada uma opção que inclui a experiência completa em família. Existem pacotes promocionais, assim como desconto de 20% com o Cartão Club La Tercera.