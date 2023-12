Essa Inteligência Artificial é capaz de prever a sua morte nos próximos 4 anos

Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade Técnica da Dinamarca apresentou um sistema de Inteligência Artificial chamado life2vec, capaz de prever com 78% de precisão a probabilidade de morte de uma pessoa nos próximos quatro anos, considerando informações sobre seus estudos, emprego ou dados médicos.

Este sistema também analisa traços de personalidade, como o nível de sociabilidade, autoestima ou vitalidade. Os resultados desta pesquisa foram publicados na revista 'Nature Computational Science'.

É possível prever a morte?

A capacidade de prever a morte tem sido um tema de discussão entre cientistas há anos. Embora se conheçam fatores sociodemográficos que influenciam o curso da vida, até agora os modelos preditivos públicos não têm sido tão precisos como se esperava.

A equipe liderada por Sune Lehmann propôs criar um algoritmo mais preciso que pudesse "construir trajetórias de vida humanas individuais".

O sistema é baseado em modelos de linguagem, semelhantes aos usados em sistemas de conversação como o ChatGPT. Este modelo utiliza eventos relacionados à saúde, trabalho ou educação para prever o futuro das pessoas.

"Da mesma forma que na linguagem, onde a ordem das palavras é crucial, também é crucial a ordem dos eventos nas vidas humanas", explica Lehmann.

Utilizando modelos de transformadores, a equipe identificou padrões na linguagem e nas relações entre eventos vitais, codificando-os em espaços matemáticos. Esses espaços de incorporação permitem fazer previsões precisas sobre os eventos da vida.

A máquina foi alimentada com dados de cerca de seis milhões de pessoas entre 2008 e 2020, focando em indivíduos entre 35 e 65 anos entre 2008 e 2015, e em seguida, verificando as previsões com dados reais de 2016 a 2020.

O sistema conseguiu prever com uma precisão de 78% o falecimento, embora esses dados necessitem de algumas clarificações. "Dado que em nossa população relativamente jovem, há muito poucas mortes, se selecionássemos pessoas aleatoriamente, a taxa de mortalidade seria muito baixa", afirma Lehmann.

"Por isso, equilibramos a amostra para que metade sobreviva e a outra metade faleça, resultando em uma precisão de 78%", explica.

Outros usos da IA

O sistema também tentou prever traços de personalidade, mostrando resultados positivos. No entanto, a equipe reconhece as implicações éticas do uso desse sistema e adverte que, pelo menos por enquanto, não deveria ser utilizado em áreas como seguros, pois poderia minar o princípio do risco compartilhado.

Apesar do seu potencial na medicina, o uso responsável e a privacidade são aspectos chave que devem ser abordados antes de considerar sua aplicação prática.