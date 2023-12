A NASA envia do espaço profundo um vídeo de um gatinho brincando com um laser

A Agência Espacial da NASA atingiu um marco muito importante na história das comunicações espaciais, ao conseguir enviar um vídeo do espaço profundo usando tecnologia a laser a quase 31 milhões de quilômetros de distância da Terra. Mas o mais interessante de tudo isso é que eles usaram um gatinho para conseguir isso.

Trata-se, portanto, de uma conquista dupla. Primeiro, ao conseguir estabelecer uma via de telecomunicações de longa distância como nunca antes vista e, além disso, aspirando a se tornar viral e quebrar a internet pela decisão de mostrar um felino chamado Taters brincando com um ponteiro laser.

Esta não é a primeira vez que a NASA brinca com tendências e tecnologia de ponta para tornar a ciência com a qual trabalha mais amigável e atraente. Temos o exemplo perfeito recente da aplicação do aplicativo de Realidade Aumentada da Estação Espacial Internacional (ISS).

Uma peça de software móvel muito curiosa que pode nos mostrar o quão longe estamos da nave e até mesmo nos ilustrar com a câmera do smartphone como ela pareceria aproximadamente se estivesse acima de nós.

Mas o que eles conseguiram agora com Taters é muito mais robusto e complexo.

Foi assim que a NASA enviou um vídeo de um gatinho brincando com um laser através do espaço profundo

Um relatório dos colegas do Digital Trends detalha como a missão Psyche da NASA, que está indo em direção a um asteroide metálico, utilizou um laser para transmitir um vídeo de um gato para a Terra a uma distância recorde de 30 milhões de quilômetros.

O vídeo, publicado no canal do YouTube da agência espacial, dura apenas 15 segundos e mostra um gato alaranjado listrado chamado Taters brincando com um ponteiro laser para deleite de qualquer pessoa que o encontre e intercepte lá fora.

O vídeo foi enviado para o telescópio Hale do Observatório Palomar do Instituto de Tecnologia da Califórnia em 11 de dezembro de 2023 e, de acordo com Pam Melroy, subdiretora da NASA, trata-se de um marco bastante importante.

“Esta conquista destaca nosso compromisso com o avanço das comunicações ópticas como um elemento chave para atender nossas futuras necessidades de transmissão de dados.”

Aumentar nossa largura de banda é essencial para alcançar nossos objetivos futuros de exploração e ciência, e aguardamos com expectativa o contínuo avanço dessa tecnologia e a transformação da forma como nos comunicamos durante futuras missões interplanetárias.

A missão Psyche, lançada em meados de outubro, está indo para observar pela primeira vez um asteroide metálico localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter.

A nave passará os próximos seis anos viajando cerca de 3,6 bilhões de quilômetros para alcançar seu homônimo, localizado na parte externa do cinturão principal de asteróides.

Mas o experimento Deep Space Optical Communications (DSOC) está realizando uma missão própria durante os dois primeiros anos da viagem e o envio deste vídeo é um marco importante.