WhatsApp permitirá ouvir música simultaneamente com seus contatos

O WhatsApp está trabalhando em uma funcionalidade que permitirá aos usuários da plataforma de comunicação ouvir música simultaneamente com outros contatos, uma opção que está sendo desenvolvida atualmente para Android na tela compartilhada.

O compartilhamento de tela chegou à plataforma desenvolvida pela Meta no mês passado de agosto, e permite aos usuários compartilhar com outros o que está sendo mostrado em sua tela durante as videochamadas através do botão ‘Compartilhar’, tanto no Desktop quanto nos aplicativos móveis.

A empresa está trabalhando agora em uma nova funcionalidade para esta função, por enquanto disponível apenas em beta, que permite aos usuários compartilhar a reprodução de qualquer áudio ou música durante uma chamada de vídeo enquanto a opção de compartilhamento de tela está ativada.

Essa capacidade foi observada na versão beta do WhatsApp v2.23.26.18 para Android e no iOS v23.25.10.72, conforme mencionado recentemente pelo WABetaInfo.

Esta opção para Android, que funciona de maneira similar ao SharePlay no FaceTime para iPhone, só funciona quando o modo de compartilhamento de tela é usado, ou seja, não se aplica a chamadas de voz ou videochamadas onde o vídeo está desativado.

Este portal, que considera que esta característica facilita a colaboração multimídia, também adiantou que o WhatsApp está desenvolvendo uma funcionalidade para compartilhar música durante chamadas de vídeo, que estará disponível em uma futura atualização do aplicativo.

Pura nostalgia para os usuários do Windows Live Messenger

Parece que foi há alguns anos atrás quando você fazia login no então único "Messenger" do Windows e, ao entrar na janela principal, além de ver seus contatos online, se destacava uma pessoa que estava ouvindo música e em sua atualização você podia ver a música que ela estava ouvindo.

Windows Live Messenger usuário escuta música (Especial/Ricardo Vázquez Santiago)

A capacidade de ouvir música simultaneamente proposta pelo Meta trouxe à mente lembranças naqueles que nasceram nos anos 90 e cresceram com este chat no início do novo século.

Algumas das funções que esses usuários mais sentem falta hoje podem evocar lembranças antigas no WhatsApp, atualmente a plataforma de mensagens instantâneas mais usada em todo o mundo.