Tecnologia para o Natal: ideias para presentes de última hora

Com a equipe da FayerWayer, nosso site de tecnologia, chegamos a uma conclusão: em toda a América Latina, somos campeões em presentes de última hora. Não é apenas uma coisa dos colombianos, mexicanos, chilenos ou outros. Será o ritmo de vida acelerado?

Embora já restem apenas alguns dias para a "Noite de Natal" e quer você abra os presentes no dia 24 ou 25, queremos construir este guia natalino com algumas ideias. Equipamentos, acessórios, videogames e muito mais. Um presente tecnológico pode ser a solução para qualquer membro da sua família: crianças, adolescentes, idosos. Não consegue pensar em nenhuma ideia? Talvez, ao revisar esta lista, você encontre algo que possa gostar. Convidamos você a verificar preços e disponibilidade no seu mercado local. Que comece a chuva de ideias!

1.- Harman Kardon Onyx Studio 8

Recentemente fizemos uma análise deste equipamento. Se na sua família você tem alguém que ama design minimalista, este equipamento potente e bonito pode ser uma opção. O alto-falante Harman Kardon Onyx Studio 8 nos lembrou imediatamente do planeta Saturno. Foi amor à primeira vista ao ver seu design, mas ao ligá-lo, percebemos que além de sua beleza, sua qualidade de áudio surpreende.

Sua potência, além dos Watts, é brilhante pela envolvência do som. Seu design permite que o som inunde o ambiente em 360°. Aqui temos 50W de potência, um Woofer de 120mm, dois Tweeter de 20mm e uma resposta de frequência de 50 Hz a 20kHz. Mais do que suficiente.

HK

2.- Impressora Multifuncional HP Smart Tank 580

Este é um review que temos em processo. Mas se você quer uma impressora para impulsionar sua criatividade, ou até mesmo montar um negócio, esta bela HP é sem dúvida um ótimo presente.

Ao operar com a tecnologia de injeção térmica de tinta HP, permite imprimir em diferentes tipos de papéis, o que lhe permitirá trabalhar com fotos em papel magnético (para colá-las na geladeira) ou até mesmo imprimir em papel para sublimação e assim estampar camisetas, bolsas, canecas e muito mais. Um dado incrível é a sua eficiência: você pode imprimir 12.000 páginas em preto ou 6.000 coloridas com a tinta incluída.

HP

3.- Roku Streaming Stick+

O Roku Streaming Stick+ é um dispositivo de streaming compacto e portátil que permite transmitir conteúdo em sua TV. Com uma conexão Wi-Fi, você pode acessar uma variedade de canais de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu e muito mais. O dispositivo também suporta streaming em 4K e HDR, para que você possa desfrutar de imagens nítidas e vibrantes. Além disso, o Roku Streaming Stick+ vem com um controle remoto fácil de usar, que permite navegar pelos canais e ajustar o volume com facilidade. Com o Roku Streaming Stick+, você pode transformar sua TV em uma central de entretenimento completa.

Este dispositivo é pequeno, potente e portátil; ideal para pais que viajam ou estão sempre em movimento.

Conta com um processador de quatro núcleos e oferece um desempenho sem fio excepcional, com um receptor sem fio avançado, integrado de forma inovadora no cabo de alimentação. É ideal para transmissão HD, 4K e 4K HDR de até 60 quadros por segundo (fps).

Roku

4.- Asus: um notebook gamer ou seu incrível console portátil

ROG Strix G16 (2023): Este computador possui uma tela incrivelmente boa chamada QHD Nebula display de 16 polegadas, que é maior e tem um formato que fica muito bonito.

Você pode jogar sem se preocupar porque possui tecnologias especiais que mantêm tudo fresco e funcionando bem, como três ventiladores e grades de ventilação ao redor de tudo. A parte interna do computador é como seu cérebro, e ele possui um muito poderoso, que é um Processador Intel® Core™ de última geração. Isso significa que você pode lidar com muitas coisas ao mesmo tempo quando joga. Além disso, há duas opções de cores: Eclipse Cinza se você gosta de algo mais discreto, ou Verde Elétrico se você gosta de algo chamativo e diferente.

Asus

ROG Ally (2023): É um poderoso console de jogos portátil com Windows 11. Impulsionado por um processador da série AMD Ryzen™ Z1 de última geração, o ROG Ally pode lidar facilmente com jogos AAA e títulos independentes.

Conta com uma tela de toque brilhante com alta taxa de atualização, garantindo que os jogadores possam ver seu conteúdo claramente, mesmo quando jogam ao ar livre. Além disso, é fácil de transportar e manusear durante todo o dia, graças ao seu design leve com peso de 608g.

Imagen: ASUS | Incrivel equipamento para jogos

5.- Família Motorola edge: preparado contra a água e o pó, para todo tipo de aventuras

As funções e materiais premium da família motorola edge continuam com descontos, ideais para aqueles que procuram um smartphone com o qual possam trabalhar, editar conteúdo e explorar a câmera no modo profissional com funções e parâmetros avançados. Ambos os modelos com preços especiais possuem proteção IP68, o que significa que suportam imersão em água doce até um metro de profundidade por um máximo de 30 minutos.

Motorola edge 40: é imediatamente reconhecido pelo seu ecrã de 6,6 polegadas feito em vidro 3D com bordas curvas, e está disponível na cor do ano Pantone: Viva Magenta, além de outras três tonalidades.

Motorola

A câmera principal de 50 MP possui a abertura mais ampla até o momento para explorar diferentes efeitos na fotografia, como o desfoque ou o detalhe em objetos muito pequenos. Possui estabilização ótica de imagem (OIS) e a opção de bloqueio de horizonte ao gravar. Pode ser usada com tecnologia eSIM e pSIM, possui 8 GB de memória RAM e armazenamento interno de 256 GB, e vem com um carregador TurboPower de 68W incluído como presente na caixa.

Motorola edge 40 neo: destaca por um design incrivelmente fino e poderoso. A câmera principal de 50 MP também possui estabilização óptica de imagem (OIS) e é acompanhada por uma lente grande angular com uma área de visão 4 vezes maior em comparação com as lentes convencionais.

Motorola

O conhecido efeito bokeh também está presente nos vídeos para dar um toque profissional ao desfocar automaticamente o fundo com um novo algoritmo baseado em IA. Seu processador Dimensity 7030 oferece alto desempenho durante todo o dia e, ao recarregar, conta com o carregador Turbo Power de 68 W incluído como presente na caixa. Também pode ser usado com tecnologia eSIM e pSIM.

6.- Playstation com grandes descontos

Durante este ano, anunciamos que o preço do PS5 diminuiria indefinidamente, e foi assim que seu valor foi reduzido para US$599. Agora, e por motivos deste Natal, terá um desconto correspondente a US$100, chegando a um preço de US$499 na versão com leitor de disco.

PlayStation 5. PLAYSTATION (PLAYSTATION/Europa Press)

Esta não será a única versão do console com grandes descontos, pois também encontraremos 2 bundles: PS5 com leitor de disco + jogo Marvel’s Spider-Man 2 ou jogo EA Sports FC 24, cujo preço oficial é de $699.990, você poderá encomendá-lo ao Papai Noel por $569.990 CLP, com um desconto de $100.090.

Se estás a ler esta nota de outros países da América Latina, convidamos-te a procurar promoções, porque a situação do Play ficou interessante em toda a região.

7. - Kingston SSD Kingston XS2000

O SSD portátil Kingston XS2000 utiliza velocidades USB 3.2 Gen 2x2 para oferecer um desempenho de última geração em um dispositivo externo compacto. Com velocidades de transferência ultrarrápidas de até 2.000 Mb/seg, o XS2000 oferece uma produtividade aprimorada com poucas interrupções.

Kingston

O XS2000 oferece opções de armazenamento de alta velocidade para baixar e editar instantaneamente imagens de alta resolução, vídeos em 8K e documentos grandes. Com capacidade portátil de até 4TB, você pode armazenar seus jogos e arquivos favoritos. O XS2000 está preparado para o futuro, acompanhando as demandas de armazenamento, e é compatível com a maioria dos dispositivos existentes.

8.- Samsung: Galaxy Buds Pro, fones de ouvido à prova de tudo

Os Galaxy Buds 2 Pro chegaram como uma espécie de atualização simultânea dos Galaxy Buds Pro, mas também dos Galaxy Buds 2 de 2021.

São uns Buds 2 em esteroides, atualizados com características dos "Pro" e com coisas novas, como um áudio de 24 bits, uma proximidade com o áudio Hi-Fi, de alta fidelidade, em fones de ouvido intra-auriculares sem fio.

Samsung

9.- A Nintendo quer que você comemore em grande estilo com sua família e amigos

Este 2023 foi um ótimo ano em que pudemos desfrutar de muitas aventuras na companhia dos nossos personagens favoritos. A seguir, compartilhamos os destaques que você pode encontrar para o presente perfeito nesta época.

A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino

Explore a vasta superfície e os céus de Hyrule. Uma aventura épica através da superfície e dos céus de Hyrule espera por você em The Legend of Zelda™: Tears of the Kingdom, disponível exclusivamente para o console Nintendo Switch™.

Nesta sequela do jogo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, você decidirá seu próprio caminho através das vastas paisagens de Hyrule e das ilhas flutuantes nos vastos céus. Você será capaz de aproveitar o poder das novas habilidades de Link para lutar contra as forças malignas que ameaçam o reino?

the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom

Classificação: B+12 | +12 anos | Violência fantasiosa, Temas insinuantes moderados

Super Mario Bros. Maravilha

A próxima evolução das aventuras de Mario! O estilo de jogo clássico dos jogos do Mario vai ficar ainda mais louco com a adição da Flor Maravilha no jogo Super Mario Bros. Wonder! Esses objetos revolucionários vão ativar momentos espetaculares que você terá que ver para crer. Veja como os canos ganham vida, semeie o caos como uma bola imensa com espinhos e muito mais!

Super Mario Bros Wonder NINTENDO (NINTENDO/Europa Press)

Mario e seus amigos foram convidados a visitar o colorido Reino Flor (que fica muito perto do Reino Cogumelo). Infelizmente, Bowser se transformou em um castelo voador e está causando caos neste pacífico território. Agora nossos heróis terão que salvar o dia (e o Reino Flor) nesta maravilhosa nova aventura!

Classificação: A | Livre para todos os públicos | Violência moderada de fantasia

Metroid Prime Remasterizado

Vista o traje para uma aventura icônica. A caçadora de recompensas intergaláctica Samus Aran recebe um sinal de socorro vindo dos destroços de uma fragata que orbita o planeta Tallon IV. Ao investigar, descobre-se que a fragata é uma nave de pesquisa de piratas espaciais, onde são realizados experimentos genéticos assustadores utilizando uma substância misteriosa chamada Phazon. Lá, Samus encontra seu némesis, Meta Ridley, a quem persegue até a superfície de Tallon IV.

Nintendo

Depende de Samus explorar as regiões interconectadas do planeta, investigar seus segredos obscuros e acabar com a ameaça intergaláctica que o Phazon representa.

Classificação: B15 | +15 anos | Animação de sangue, Violência

10.- Sony: Leve o ritmo para todos os lugares

O alto-falante SRS-XV800 será a alma da festa, pois oferece uma grande potência e uma emocionante experiência sonora para os amantes da música.

Foi projetado para preencher o espaço sonoro em diferentes locais devido ao seu som omnidirecional com a unidade de alto-falante X-Balanced e cinco tweeters frontais e traseiros. Além disso, possui até 25 horas de autonomia de bateria e pode ser levado para qualquer lugar graças à sua alça e rodas, tornando-o totalmente portátil.

Sony

11.- Apple: iPhone 15 Pro, uma nova experiência

Em uma única frase: é uma ferramenta de trabalho poderosa e eficiente. Sim: suas mudanças valem a pena em relação à geração anterior. A câmera se sente melhor, graças às suas melhorias de software, o que nos deixa claro que os números não são tudo.

IPhone 15 Pro APPLE (APPLE/Europa Press)

O botão de ação se tornará seu aliado e além disso, a maçã abriu um mundo de possibilidades para você, adicionando o USB-C. Na hora de jogar, você poderá conectar controles especializados para que sua experiência fique ainda melhor, semelhante a um console portátil. Saiba mais em nossa recente análise.

12.- ZTE - Redmagic 8S PRO: ideal para gamers12.- ZTE - Redmagic 8S PRO: ideal para jogadores.

O novo ZTE Redmagic 8S Pro é conhecido como o celular mais potente do mundo, pois oferece a fórmula de processadores mais poderosa do mercado de proplayers, com controle de temperatura absoluto, sistema de refrigeração e bateria de dupla célula que revoluciona o mundo dos videogames.

ZTE

Algumas de suas características são: Bateria de dupla célula de 6.000mAh: 3.000mAh cada uma, Potência de alto-falantes duplos super lineares de 1216+1115K, com estrutura de caixa fechada, Alto-falantes magnéticos de cinco camadas que garantem a fidelidade do áudio, Memória RAM dinâmica de 26GB (16GB físicos + 10GB virtuais na versão Aurora) e 22GB (12GB físicos + 10GB virtuais na versão Midnight), Placa de resfriamento VC de 2,068mm3, Sistema de resfriamento ICE 12.0, Placa de grafeno aprimorada para dissipar o calor, Ventilador turbo de alta velocidade de 20.000 rpm, com iluminação RGB, Taxa de amostragem multitouch de 960Hz, Gatilho duplo superior (L+R) de 520Hz, Tela de 6.8" AMOLED FHD + (2,480*1,116) 16M de cores e equipado com um Snapdragon 8 Gen 2+ de 3.36Ghz, chip dedicado para jogos: Red Core 2.

Leve o seu som para todos os lugares. Com graves que você pode sentir, até 32 horas de autonomia da bateria e um design seguro e confortável, os fones de ouvido JBL Wave Buds resistentes a respingos e poeira são projetados para o seu entretenimento diário.

JBL

Tanto se estiver a passear pelas ruas da cidade como se estiver relaxado na praia, as chamadas mãos-livres estéreo serão sempre nítidas, enquanto a tecnologia Smart Ambient mantém informado sobre o que o rodeia. E quando precisar de um impulso extra, pode acelerar o carregamento com duas horas adicionais de energia em apenas 10 minutos.

14.- Huawei: Um presente 3 em 1: assistente inteligente, treinador pessoal e monitor de saúde

Você consegue imaginar poder entregar um presente que vale por três? Assim é o HUAWEI Watch GT 4 , uma joia da tecnologia vestível que combina elegância e funcionalidade.

Huawei

Com recursos avançados de rastreamento e gerenciamento de saúde, mais de 100 modos esportivos disponíveis, uma tela deslumbrante resistente à poeira e água, além de uma bateria que dura até 2 semanas, este relógio inteligente será o presente perfeito para aqueles que procuram mais do que um relógio: um companheiro inteligente que se adapte à sua vida diária.