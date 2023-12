Os cinco descobrimentos mais impressionantes do Telescópio Espacial James Webb em 2023

Dos confins do universo NASA revela novas imagens captadas com o telescópio espacial James Webb

O Telescópio Espacial James Webb completou seu primeiro ano completo de operações. Foi lançado em dezembro de 2021, começou a funcionar parcialmente em junho de 2022 e foi neste ano de 2023 que completou um ciclo de 365 dias de operação.

No FayerWayer, comemoramos essa grande conquista das agências espaciais envolvidas em seu lançamento (NASA, ESA, JAXA e Agência Espacial Canadense) com suas cinco realizações mais impressionantes do ano.

Galáxias nunca antes vistas, regiões do espaço distantes nunca antes alcançadas e até água na atmosfera de um exoplaneta, são alguns dos feitos do Telescópio Espacial James Webb em seu primeiro ano completo de funcionamento.

A imagem mais profunda do universo já capturada: O JWST capturou uma imagem de uma região do espaço chamada SMACS 0723. A imagem mostra milhares de galáxias, algumas das quais se formaram apenas alguns poucos cem milhões de anos após o Big Bang. A imagem é tão detalhada que os cientistas podem ver galáxias individuais que se formaram apenas alguns poucos cem milhões de anos após o Big Bang.

Esta imagen proporcionada pela NASA em 11 de julho de 2022 mostra o grupo de galaxias SMACS 0723 captado pelo Telescopio Espacial James Webb. Foto: NASA (Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach)

A detecção de vapor de água na atmosfera de um exoplaneta: O JWST detectou vapor de água na atmosfera de um exoplaneta chamado WASP-96 b. Este é o primeiro exoplaneta onde foi detectado vapor de água. A descoberta sugere que o exoplaneta poderia abrigar vida.

WASP-96 b james webb água

A observação de estrelas jovens em formação: O JWST observou uma região do espaço chamada NGC 3324. A região contém estrelas jovens que estão se formando a partir de nuvens de gás e poeira. As observações do JWST oferecem uma visão sem precedentes da formação de estrelas.

NGC 3324 Webb (NASA)

A descoberta de um buraco negro supermassivo ativo mais distante: O JWST descobriu um buraco negro supermassivo ativo chamado GN-z11. O buraco negro está localizado a 13,4 bilhões de anos-luz da Terra. Este é o buraco negro supermassivo ativo mais distante já observado. A descoberta sugere que os buracos negros supermassivos se formaram logo após o Big Bang.

NASA, ESA, P. OESCH (YALE UNIVERSITY), Europa Press (NASA, ESA, P. OESCH (YALE UNIVER/Europa Press)

A observação da composição química das primeiras galáxias: O JWST observou uma região do espaço chamada SMACS 0723. A observação permitiu aos cientistas determinar a composição química das primeiras galáxias. As observações sugerem que as primeiras galáxias eram compostas principalmente por hidrogênio e hélio.