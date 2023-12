Esta é a peculiar casa de Mark Zuckerberg em Palo Alto

Quando se trata de explorar a casa de Mark Zuckerberg e sua família, poderíamos esperar um palácio luxuoso e extravagante. No entanto, sua residência principal em Palo Alto é mais discreta.

Embora tenham várias propriedades nos Estados Unidos, eles dedicam tempo nesta casa, especialmente na cozinha, um espaço que eles compartilham frequentemente nas redes sociais.

A cozinha é um ponto central para eles e a mesa de madeira maciça em que eles comem tem se mantido a mesma por mais de 10 anos, gerando um contraste entre o moderno e o vintage em toda a casa.

Embora a sala pareça não ser muito utilizada na vida familiar diária, ainda é um espaço acolhedor. A vida cotidiana parece se concentrar mais na cozinha do que na sala, e embora a casa seja espaçosa, grande parte do espaço é destinado aos quartos e banheiros, que não são muito mostrados nas redes sociais.

Quanto ao seu espaço de trabalho remoto, pode-se ver uma mesa clássica com uma cadeira moderna, e a entrada da casa mostra um ambiente familiar, com a desordem habitual e objetos cotidianos.

A casa está rodeada por vários alpendres, e embora tenham sido vistas diferentes imagens com os mesmos materiais e corrimãos, as perspectivas variam. Também é um elemento que se repete em diferentes ângulos, as cadeiras de balanço pretas para exteriores.

Finalmente, é mostrada uma área do jardim, à sombra e pronta para um churrasco de fim de semana, inclusive com cadeiras de acampamento dobráveis, o que quase te faz visualizar Mark e Priscilla saindo de uma loja de artigos esportivos com elas no carrinho.