Confira 5 jogos de Nintendo 64 que são vendidos por mais de R$10 mil!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Reprodução)

Um dos maiores sucessos do mundo dos videogames certamente foi o Nintendo 64. Lançado no ano de 1996, o console foi considerado como o videogame preferido de toda uma geração, trazendo jogos clássicos que até hoje agradam jogadores de todas as idades.

Por conta disso, não é incomum ver sites de leilão e antiguidades comercializando os cartuchos dos jogos de Nintendo 64 por valores exorbitantes, sejam eles de edições limitadas ou de títulos que fizeram toda uma geração passar horas e horas com o controle do videogame nas mãos.

Pensando nisso, separamos uma lista de 5 jogos que são considerados uma verdadeira raridade e que são avaliados no mercado por valores acima dos R$10 mil, muito a mais do que o preço original dos cartuchos vendidos na época de seu lançamento. Confira:

Bomberman 64: The Second Attack!

Lançado em 1999, Bomberman 64: The Second Attack! Foi o segundo jogo da série a ser publicado para a plataforma Nintendo 64. No entanto, apesar de aclamado pelo público, o sucesso do game ainda deixou a desejar diante do primeiro jogo da franquia para a plataforma em questão.

A venda do título aconteceu apenas na América do Norte e no Japão, o que, somado a baixa venda, fez com que este fosse considerado um dos jogos mais raros do Nintendo 64. Atualmente, uma cópia do game pode ser adquirida por aproximadamente R$10.357 reais ($2.000).

Yoshi’s Story: International Version

Já famoso na franquia “Super Mario”, o personagem Yoshi também ganhou um jogo próprio para a plataforma Nintendo 64. No game, o pequeno dinossauro é visto em uma espécie de livro de contos, onde precisa lutar com seus inimigos para recuperar a Super Happy Tree, árvore que fornece as frutas das quais Yoshi e outros de sua espécie se alimentam.

Na versão internacional, que inicialmente deveria ser a versão japonesa do game, temos também algum conteúdo promocional. Os cartuchos em questão deveriam ser utilizados em ações publicitárias, então não é possível saber ao certo quantos existem. Por tanto uma cópia pode ser adquirida por até R$10.357 ($2.000).

Stunt Racer 64

Um jogo de corrida com ambientação futurista, essa era a principal característica visual de Stunt Racer 64. Além de competir para chegar nas primeiras colocações, os jogadores também se envolviam em uma série de disputas de acrobacias.

Com versões limitadas lançadas apenas na América do Norte e poucas unidades disponibilizadas para venda, o jogo era encontrado principalmente nas locadoras e hoje em dia se tornou uma raridade do universo gamer, chegando a custar R$20.714 ($4.000) o cartucho.

Rampage 2: Universal Tour – Big Box

Originalmente publicado pela Midway, o game ganhou uma versão especial feita pela Big Box, que traz uma série de conteúdos extras para os jogadores. Estas edições podiam presentear os compradores com bonecos ou revistas dos personagens e eram comercializadas em grandes caixas.

Com isso, o valor do game foi elevado e tem valor estimado em R$20.714 ($4.000)

ClayFighter 63 ⅓: The Sculptor’s Cut

No topo da lista temos um jogo de luta um tanto quanto diferenciado. ClayFighter 63 ⅓ é o terceiro título da série e foi lançado pouco após as primeiras edições do Nintendo 64 serem colocadas à venda.

Com personagens criados em stop motion, o game fazia uma pequena paródia de outros jogos famosos do gênero.

Enquanto a versão normal do jogo não é tão famosa, a versão especial lançada pela Blockbuster, antiga rede de locadoras, incluía diversos recursos adicionais, e por ser exclusiva para aluguel tornou-se ainda mais rara.

Uma unidade aberta do cartucho pode ser comercializada por até R$4.600, enquanto uma unidade lacrada chega a ter o valor de venda de até R$72.497 ($14.000).

Bônus - The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Um dos títulos de maior sucesso no Nintendo 64 foi sem dúvidas o game The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Com mais de sete milhões de cópias vendidas, o título ganhou novas edições para outros consoles da Nintendo, como GameCube e Nintendo 3DS, mas o que realmente chama atenção é o valor da edição de colecionador.

Enquanto a edição regular possui cartucho na cor cinza, a edição de colecionador tem o cartucho na cor dourada e foi disponibilizada em pré-venda para jogadores dos Estados Unidos. Dada sua raridade, uma cópia selada desta versão pode ser adquirida por R$8.492 ($1.640).

*Fonte: Showmetech