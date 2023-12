A Inteligência Artificial controlará a qualidade do ar em The Line: a cidade do futuro da Arábia Saudita

The Line Imagens do projeto da megacidade futurista criada pela NEOM

The Line é a popular cidade linear projetada para ser sustentável desde sua concepção e se estenderá desde o Mar Vermelho até as montanhas da Península Arábica na Arábia Saudita.

Por isso, a Libelium, uma empresa envolvida neste projeto, é responsável por monitorar e controlar a qualidade do ar por meio de uma solução baseada em inteligência artificial para enfrentar o desafio da poluição do ar resultante tanto da construção como de outras fontes, como o porto do Mar Vermelho ou a areia do deserto.

A Linha, parte do megaprojeto NEOM, é apresentada como uma metrópole linear com 200 metros de largura e 170 quilômetros de comprimento, que promete um estilo de vida em harmonia com a natureza e uma abordagem inovadora no design urbano. Está previsto que sua construção seja concluída até 2030.

A solução da Libelium é baseada no modelo de transporte químico CHIMERE, um sistema multiescala de código aberto que abrange desde a escala hemisférica até a urbana. Calcula as concentrações químicas com base em modelos de emissões e dados meteorológicos; dispositivos de sensores IoT e observações via satélite.

Assim, esses calibram o modelo e fornecem informações em tempo real sobre a qualidade do ar. Além disso, um algoritmo de fontes de contaminação utiliza uma abordagem de agrupamento semiautomático para identificar padrões de contaminação e vinculá-los a setores específicos.

A arquitetura desta solução é organizada em várias camadas: uma camada de coleta de dados por meio de dispositivos IoT e dados de satélite, um mecanismo de simulação CHIMERE que alimenta a inteligência contextual, uma camada de inteligência contextual que gera mapas de calor e cálculos de fontes de poluição, e a visualização de informações por meio de uma interface de usuário.

O modelo CHIMERE, em conjunto com o Street Canyon, permite uma análise detalhada da poluição, desde a perspectiva global via satélite até a escala urbana com uma resolução inferior a 100 metros.

Para melhorar o algoritmo, é fundamental utilizar dispositivos IoT para medir a qualidade do ar e obter informações via satélite.

Uma das inovações-chave desta solução de IA é seu algoritmo de fontes de contaminação, capaz de realizar agrupamentos semiautomáticos dessas fontes.

Através do avançado modelo CHIMERE, combinado com a tecnologia de sensores IoT e análises via satélite, a Libelium não apenas avalia a qualidade do ar, mas também identifica com precisão as fontes específicas de poluição. Essa abordagem abrangente é fundamental para uma gestão ambiental eficaz.

A equipe de P&D da Libelium, liderada por Antonio J. Jara, desenvolveu este algoritmo que permite identificar de forma precisa as fontes de contaminação em ambientes complexos como o deserto da Arábia Saudita, onde está localizada a cidade de NEOM.

Este grupo começou o desenvolvimento da IA na Região de Mineração de Múrcia para identificar a origem e a direção da contaminação das minas abandonadas, e aperfeiçoou esse conhecimento para oferecer uma solução adaptável a diferentes ambientes.

A capacidade desta tecnologia de identificar as fontes de poluição atmosférica tem permitido às empresas de mineração e outros setores industriais tomar medidas mais eficazes para controlar e reduzir seu impacto ambiental.