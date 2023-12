A Apple surpreende a todos e lança o iOS 17.2.1 do nada com algumas mudanças que é urgente instalar

Parece que a equipe da Apple nos preparou uma surpresa de Natal para o encerramento deste ano de 2023 com o lançamento do iOS 17.2.1, uma atualização para o sistema operacional móvel que muitos devem instalar com certa urgência.

Recentemente, os rapazes de Cupertino lançaram para seus smartphones a versão 17.2 deste software, mas quase imediatamente vazou que a empresa já estava trabalhando em uma próxima atualização complementar, como uma extensão.

Alguns meios especializados, na verdade, estavam apenas relatando sua existência com o objetivo de especular quando poderia ser lançado, quando, do nada, a Apple decidiu lançar essa atualização para o iPhone.

Mas não se trata de uma casualidade absoluta, pelo contrário, trata-se de um movimento estranho, incomum, mas relativamente urgente para a Apple e sua base de usuários, já que esta atualização cobre algumas lacunas deixadas por sua antecessora.

Aqui te explicamos todas as novidades.

Por que a Apple lançou o iOS 17.2.1 e por que você deveria atualizar seu iPhone agora mesmo

De acordo com um relatório da Forbes, a Apple acabou de lançar a atualização incremental do iOS 17.2.1 para iPhone em 20 de dezembro de 2023. Isso é completamente incomum, já que foi lançado logo após o lançamento do iOS 17.2 no início deste mês.

A Apple não revelou nenhuma informação sobre as vulnerabilidades corrigidas pelo iOS 17.2.1. No entanto, a atualização é descrita como uma "atualização de segurança" na página de suporte da Apple. Portanto, é necessário fazer o download, levando em consideração todos os outros fatores.

Alguns usuários especularam que o iOS 17.2.1 poderia resolver os problemas de duração da bateria que alguns modelos de iPhone experimentaram após a última atualização.

App Store APP STORE (Noelia Murillo/Europa Press)

Ao mesmo tempo, também é possível que o iOS 17.2.1 resolva uma vulnerabilidade crítica em segundo plano que a Apple ainda não está pronta para revelar.

Independentemente das razões para o lançamento desta nova versão, a Apple recomenda que todos os usuários do iPhone atualizem o mais rápido possível.

Como atualizar para o iOS 17.2.1

Para atualizar o sistema operacional móvel, você só precisa seguir estes passos:

Abra o aplicativo Configurações no seu iPhone.

Toque em Geral.

Em seguida, escolha a opção de Atualização de software.

Se vires a atualização iOS 17.2.1 disponível, toca em Descarregar e instalar.

A atualização será baixada e instalada no seu iPhone. Assim que a instalação estiver concluída, o telefone será reiniciado.

Siga estes passos o mais rápido possível, uma vez que todos os sinais indicam que esta atualização pode ser urgente para garantir a segurança dos usuários.