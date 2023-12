Viagem épica da Lua para a Terra: vídeo impressionante da NASA revela a descida da missão Artemis I

A poucos dias de completar um ano desde o retorno à Terra da missão Artemis I, a NASA compartilhou um vídeo fascinante que nos mostra a sua descida do interior da cápsula Orion.

Este vídeo, que tem a duração de 25 minutos, mostra de forma detalhada e espetacular a viagem de regresso da nave desde a órbita lunar até seu pouso.

Tudo isso capturado por uma câmera montada na parte superior da cápsula.

Imagem feita da nave Orion da missão Artemis I reingressando na atmosfera terrestre. NASA (Sebastian Carrasco)

A descida da missão Artemis I

Depois de orbitar a Lua por 25 dias e percorrer mais de 2,25 milhões de quilômetros, a missão Artemis I retornou ao solo terrestre.

Durante sua descida compartilhada pela NASA, as imagens começam mostrando a escuridão total do espaço, para depois dar lugar à curvatura distintiva da Terra.

A seguir, é observado o efeito do intenso calor gerado pelo atrito durante sua reentrada atmosférica e, finalmente, são vistos os paraquedas desdobrados, guiando a cápsula para um pouso no oceano.

Artemis I na Terra

Durante sua entrada na atmosfera terrestre, Orion alcançou velocidades de até 40 mil quilômetros por hora e suportou temperaturas aproximadas de 2.760 graus Celsius.

Estas condições extremas foram suportadas graças ao maior escudo térmico já construído, o que permitiu que a cápsula Orión aterrissasse perto da Ilha Guadalupe na costa da Baja California.

Tratava-se de uma técnica de reentrada inédita até então, que envolvia mergulhar brevemente na atmosfera superior da Terra e depois ascender e reentrar, facilitando assim um pouso controlado e seguro.

Este procedimento "seguro" de reentrada na atmosfera será fundamental para futuras missões Artemis, conforme confirmado pela NASA.

A abertura do paraquedas, que começou a uma altitude de aproximadamente 8 quilômetros, foi um processo que culminou na redução da velocidade da nave para cerca de 30 km/h no momento do pouso na água.

Após isso, as equipes de resgate procederam a recuperar a cápsula, bem como o hardware descartado durante o pouso.

O vídeo completo deste histórico regresso nos oferece uma visão sem precedentes deste momento histórico, por isso agradecemos à NASA por um conteúdo tão bom.