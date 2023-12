Movimento estratégico na Open AI reduz o poder de Sam Altman sobre a inteligência artificial

Imagem: News Now | Sam Altman - CEO da OpenAI

Sam Altman e sua relação com o conselho diretor da OpenAI é um assunto que ainda está sendo observado pelo mundo inteiro. A empresa está liderando um dos maiores avanços em tecnologia dos últimos 20 anos: a inteligência artificial.

Portanto, cada passo que eles dão pode ser crucial para o futuro e a segurança dos governos no mundo. A repentina remoção de Sam Altman como CEO causou agitação em todos. A reintegração do homem em questão ao cargo também gerou alguma suspeita entre aqueles que acompanham de perto os avanços da IA.

A primeira decisão de removê-lo do cargo estaria relacionada ao fato de Sam Altman avançar com novas tecnologias de inteligência artificial sem prever as consequências para a humanidade. Portanto, sua volta teria como condição que o conselho diretor tenha mais poder de voto quando suas decisões forem consideradas precipitadas.

É assim que surge uma iniciativa de dar poder ao conselho de administração para vetar decisões de Sam Altman, se todos concordarem que uma decisão não é conveniente para a empresa.

A mesma empresa informa em um comunicado que esse poder de veto sobre as decisões é parte de um novo plano de segurança.

“Temos várias equipes de políticas e segurança que trabalham juntas para mitigar os riscos da IA. Nossa equipe de Sistemas de segurança se concentra em mitigar o uso indevido dos modelos e produtos atuais, como o ChatGPT”, acrescentaram em seu comunicado.