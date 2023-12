Eles estão te ouvindo! Seu celular pode não ser tão inofensivo quanto parece

Por diversas vezes é comum as pessoas comentarem em tom de brincadeira que seus aparelhos digitais “escutam suas conversas” pois em pouco tempo apresentam anúncios sobre temas abordados em um simples bate-papo do dia a dia.

No entanto, conforme publicado pelo Olhar Digital, parece que este tema vai além de uma simples brincadeira ou impressão. Em postagens realizadas em seu blog oficial, a equipe de marketing do Cox Media Group (CMG), um conglomerado de mídia dos EUA, declarou ter a capacidade de ouvir as conversas de consumidores por meio dos mais variados dispositivos.

Entre os citados pela CMG, smartphones, Smart TVs e assistentes de casa estão entre os aparelhos que possuem essa capacidade.

Segundo a informação, publicada por meio do relatório 404media, estes dispositivos conseguem escutar o que os usuários falam, mesmo quando não estão desempenhando uma função específica com essa finalidade.

A possibilidade se tornou realidade

Sinais de que atividades deste tipo ocorrem já foram compartilhados diversas vezes, no entanto, até o momento, nenhuma confirmação revelava a verdadeira natureza destes sinais.

Desta forma a página da CMG, que foi retirada do ar, se tornou a primeira confirmação: “É verdade. Seus dispositivos estão ouvindo você. Com o Active Liestening (escuta ativa), o CMG agora pode usar dados de voz para direcionar a publicidade diretamente para as pessoas que você procura”.

Entre os exemplos citados, a página mencionava o direcionamento de anúncios baseados em conversas do dia a dia, como um comentário sobre a compra de um novo imóvel ou automóvel.

Ainda segundo a companhia, o recurso de escuta ativa é analisado por mecanismos de inteligência artificial que detectam conversas de interesse encaminhando anúncios específicos e relacionados com o tema abordado pelos “clientes em potencial”.

No momento, a página em questão foi retirada do ar.

