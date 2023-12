O documentário Hideo Kojima: Connecting Worlds já tem plataforma de streaming para sua estreia

Imagen: Disney Plus | O próprio Hideo Kojima deu detalhes sobre o lançamento do documentário Hideo Kojima: Connecting Worlds em 2024. (Eleazar)

Um dos anúncios mais inesperados nos últimos dias na indústria dos videogames é a revelação da produção do documentário Hideo Kojima: Connecting Worlds, em torno de um dos criadores mais cultuados no mercado.

Durante décadas, a comunidade gamer tem testemunhado a evolução da carreira de Kojima, começando com a saga Metal Gear e evoluindo para narrativas muito mais complexas e experimentais, como a experiência que vivemos com Death Stranding.

Se vocês lembram de nossa extensa análise do jogo, que foi publicada lá em 2019, no final o definimos como seu projeto mais complexo, emocional, profundo e imperfeito. Uma joia à sua maneira, que na época era difícil considerá-lo uma obra-prima.

A passagem do tempo tem sido favorável para ele, especialmente após anos de isolamento e pandemia, o que fez com que o título ganhasse um culto relativo de seguidores, assim como seu autor. Portanto, era apenas uma questão de tempo para que surgisse algo como este documentário.

Hideo Kojima: Connecting Worlds terá sua estreia exclusiva no Disney Plus

Através de sua conta oficial no X, anteriormente Twitter, o renomado desenvolvedor de jogos revelou alguns detalhes adicionais sobre seu documentário Hideo Kojima: Connecting Worlds.

Revelando que a produção audiovisual terá sua estreia global para as massas durante o terceiro trimestre de 2024, estando disponível exclusivamente através da plataforma de streaming do Disney Plus.

"Meu documentário HIDEO KOJIMA: CONECTANDO MUNDOS, que teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Tribeca em Nova York no mês de junho passado, será distribuído em todo o mundo na primavera de 2024."

O filme será distribuído exclusivamente no Disney+. Dirigido e fotografado por Glen Milner. O elenco inclui George Miller, Guillermo del Toro, Norman Reedus, Nicolas Winding Refn, Grimes, Woodkid, Churches, Mamoru Oshii, Shinji Mikami e Shinya Tsukamoto.

Para aqueles de nós que vivemos na América Latina, sabemos perfeitamente que este anúncio nos coloca a todos nesta região em um terreno de incerteza.

Uma vez que, por algum motivo, nem todo o material lançado "globalmente" para o Disney Plus acaba aparecendo no catálogo da plataforma na América Latina.

Em mais de uma ocasião no passado, esse tipo de conteúdo acaba sendo desviado para Star Plus e há uma possibilidade real de que esse cenário se repita devido ao tipo de conteúdo do documentário.

Será necessário esperar até fevereiro de 2024, aproximadamente, para sabermos o que acontecerá.