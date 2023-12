Notebooks e tablets: a aposta da Lenovo para finalizar este 2023

Para todos os gostos e estilos de vida, a Lenovo apresentou sua completa família de computadores portáteis projetados e pensados para públicos exigentes que buscam a melhor qualidade e adaptabilidade a um preço conveniente. E já que o final do ano está chegando, com as festas e o Natal, é bom revisar as opções caso precisemos pedir ao “Papai Noel” que nos ajude a renovar nossos equipamentos.

Poucas marcas podem apresentar catálogos amplos que permitam ter várias opções atuais, para encontrar uma sob medida. A Lenovo consegue isso, focando em diferentes perfis de usuário. Que tipo de usuário você é?

Levar o jogo para outro nível

A Lenovo apresenta LOQ Intel, laptops para jogos que permitem aos novos jogadores darem seus primeiros passos, se conectarem com novas comunidades do mundo real com dispositivos de jogos repletos de recursos sem ter que gastar muito dinheiro.

LENOVO gamer

Não é apenas o seu design que o torna a opção ideal para presentear os fãs de entretenimento, mas também são as características entre as quais se destaca o processador Core i7-13620H, RTX 4060 e 16GB de RAM e 512GB de armazenamento.

Para criar sem limites e com flexibilidade

A inspiração não é algo que chega sozinha, é preciso sair em busca e contar com as melhores ferramentas no processo. É por isso mesmo que a Lenovo apresenta o Yoga Gen 6, um laptop pensado para personalidades criativas que buscam design e produtividade em um único equipamento.

LENOVO Mobilidade

Esta equipe foi projetada especificamente com funções inteligentes que oferecem soluções rápidas. Além disso, possui refrigeração que otimiza o desempenho de acordo com as necessidades e estende a duração da bateria por um dia inteiro. Entre suas principais características técnicas, destaca-se seu processador Ryzen 7 7730U, tela de 13,3 polegadas sensível ao toque, capacidade de armazenamento de 16GB de RAM e 1TB, e sua caneta digital que permite uma navegação mais eficiente.

A vida de forma mais inteligente

A Lenovo possui uma inovadora família de laptops ultraslim que incorpora poderosos processadores da série H da Intel, capazes de se adaptar a todos os tipos de tarefas. Esta é a opção ideal para estudantes, criadores de conteúdo, multitarefas, pessoas que trabalham e estudam no mesmo equipamento, multitasking e artistas.

LENOVO Criativo

A família possui várias opções de configurações que você pode encontrar no varejo e em www.lenovo.com, entre elas o principal do Ideapad Slim 3 é que ele possui chassi premium ultraslim com alto-falantes incorporados no teclado, material ABS, tela sensível ao toque no formato de 15.6 polegadas e carregamento rápido para navegar sem problemas.

LENOVO Slim

Por outro lado, temos o Ideapad Slim 5, que está disponível em duas versões de tela, 14" e 16", e ambas têm uma proporção de 16:10, oferecendo uma experiência melhor para o usuário. Este equipamento redefine a experiência portátil graças à sua câmera aprimorada com sensores infravermelhos, que permite desbloquear o dispositivo com reconhecimento facial, proporcionando segurança e conforto excepcionais.

Série H é a combinação perfeita de segurança, durabilidade, desempenho e qualidade visual que você sempre desejou. E o melhor é que pode ser usado sem limites devido ao seu carregamento rápido.

Tablets para otimizar a aprendizagem, o entretenimento e a mobilidade

O Lenovo Tab P12 e o Tab M10 Plus 3rd Gen são tablets projetados para oferecer maior versatilidade na usabilidade e melhorar o tempo pessoal das pessoas. Esses dispositivos combinam entretenimento, ferramentas de aprendizado e produtividade com conforto e mobilidade.

LENOVO

O Tab P12 é um dispositivo essencial para estudantes, trabalhadores e usuários em geral que estão sempre em movimento. Ele se destaca por sua compatibilidade com a nova Lenovo Tab Pen Plus e o teclado inspirado no ThinkPad, facilitando formas mais inteligentes de aprender. A tela grande pode ser dividida em 4 para realizar várias tarefas ao mesmo tempo.

Entre suas principais características está sua tela de 12,7″ 3K, armazenamento de 8GB RAM 256GB, inclui Teclado + Pen Plus e capa folio para conforto e suporte.

Outro modelo que é ideal para o estudante de alto desempenho é o Tab M10 Plus 3rd Gen, com CPU de oito núcleos e autonomia de bateria para o dia inteiro.

LENOVO Tab

Conta com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Inclui uma caneta digital e uma capa folio para proteger o seu produto. Este tablet tem um visual audacioso e contemporâneo, tão elegante quanto tecnologicamente avançado. Possui uma estrutura de alumínio que é leve e resistente. E com duas opções de cores em dois tons para escolher, Storm Grey e Frost Blue, destaca-se de outros tablets da sua categoria.

LENOVO Tab

Tab M9 é um tablet fino e leve, ideal para levar na mochila, bolsa para todos os lugares e verificar documentos, ler ou até mesmo assistir a uma série de forma relaxada. Possui uma tela de 9 polegadas, 4GB de RAM, 128GB de armazenamento e estojo folio para maior conforto e proteção.