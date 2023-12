Dormir e trabalhar ao mesmo tempo: startup trabalha em dispositivo para induzir sonhos lúcidos e planeja lançá-lo em breve

Os sonhos lúcidos são definidos como um tipo de sonho em que a pessoa tem consciência de estar dormindo. São experiências que não ocorrem com muita frequência e geralmente deixam uma marca na pessoa que as vivencia.

A partir dessa premissa é que a startup Prophetic decidiu estudar os sonhos lúcidos e como são gerados.

O resultado? Um dispositivo revolucionário chamado "Halo", projetado para transformar nossas noites de sono em sessões de produtividade, podendo controlar ativamente o que é experimentado enquanto se dorme.

"Nossa vida mais verdadeira é quando estamos acordados em nossos sonhos."



O “Halo” de Prophetic

A proposta da Prophetic busca permitir que os usuários avancem em projetos e atividades enquanto o corpo descansa.

Na prática, "Halo" é uma espécie de faixa que utiliza uma combinação avançada de ultrassom e inteligência artificial.

Usando dados de eletroencefalogramas e imagens de ressonância magnética funcional, o dispositivo é capaz de detectar a fase REM do sono e assim induzir sonhos lúcidos de forma efetiva.

O seu design e fabricação, por sua vez, ficaram a cargo de Afshin Mehin, conhecido pelo seu trabalho na Neuralink N1.

Este dispositivo, de acordo com a Fortune, está programado para ser lançado no mercado no início de 2025, embora seu preço possa ser alto, chegando a custar até US$ 2.000. Será que valerá a pena o preço? Ainda está por ser visto.