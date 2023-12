Crise legal para Elon Musk: União Europeia acusa X de fomentar violência na Palestina e ocultar informações

O que eram acusações informais se tornou realidade. Recentemente, a Europa lançou uma acusação formal contra X, anteriormente conhecida como Twitter, por violar as leis locais.

Conforme anunciado por Thierry Breton, Comissário de Assuntos Internos da União Europeia, a investigação contra a antiga rede social do passarinho concluiu que foram violados múltiplos aspectos da recentemente implementada Lei de Serviços Digitais (DSA), que entrou em vigor em 2023.

UE vs Elon Musk

A União Europeia (UE) tem travado uma batalha com Elon Musk, o empresário e CEO da Tesla e da SpaceX. A UE está preocupada com o domínio de Musk no setor automotivo e no lançamento de foguetes, e tem tomado medidas para limitar sua influência.

Uma das principais preocupações da UE é a concorrência desleal. Musk tem recebido subsídios e incentivos fiscais de governos locais e nacionais, o que dá a ele uma vantagem significativa sobre as empresas europeias.

A UE está buscando formas de nivelar o campo de jogo e garantir que todas as empresas tenham as mesmas oportunidades. Outra preocupação é a segurança. A UE teme que os carros autônomos da Tesla não atendam aos padrões de segurança europeus e possam representar um risco para os motoristas e pedestres.

É preciso regulamentações mais rígidas para garantir que todos os veículos autônomos atendam aos mais altos padrões de segurança. Além disso, a UE está preocupada com a falta de transparência de Musk. Ele tem feito promessas ousadas sobre a colonização de Marte e a construção de uma rede global de internet por satélite, mas muitas vezes não fornece detalhes sobre como essas promessas serão cumpridas.

São necessárias mais informações e garantias de que esses projetos são viáveis e seguros. No geral, a UE está lutando para equilibrar o avanço tecnológico e a inovação de empresas como a Tesla e a SpaceX com a proteção dos interesses europeus. A batalha entre a UE e Elon Musk está longe de terminar, e é provável que haja mais confrontos no futuro.

A primeira infração relatada está relacionada à falta de transparência da X, especialmente no que diz respeito às medidas implementadas para combater a desinformação e à falta de cooperação com as autoridades europeias na divulgação das informações necessárias.

A segunda infração está relacionada à gestão de conteúdo ilegal e propagação de desinformação, especialmente no contexto do conflito entre Israel e Palestina, onde foi permitida a proliferação de mensagens violentas e terroristas na plataforma.

Um terceiro ponto de conflito citado pela Comissão Europeia é o design enganoso da interface do usuário do X. Isso inclui a remoção dos cabeçalhos nas visualizações prévias, resultando em menos informações diretas para os usuários.

Um processo que está apenas começando

Agora que a Comissão Europeia estabeleceu que X violou a DSA, o próximo passo será determinar se isso levará a uma sanção econômica significativa.

A DSA estabelece que as multas podem chegar até 6% da renda anual de X, o que seria um golpe duro no bolso de Elon Musk.

Com as receitas de setembro da X reportadas em 629 milhões de dólares, a multa potencial poderia chegar a 38 milhões de euros.

Embora raramente seja aplicada a multa máxima, a gravidade e multiplicidade das infrações poderiam influenciar na decisão final, de acordo com os rumores.