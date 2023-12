Com a E3 morta, a ESA revela seus planos para o futuro além deste evento lendário

A Electronic Entertainment Expo (E3), também conhecida como E3, é um evento de conferências e apresentações que sempre esteve lá, há décadas. Era parte regular de nossa rotina anual para todos os interessados em novidades na indústria de videogames.

De alguma forma, os amigos da Entertainment Software Association (ESA) conseguiram sobreviver a todas as mudanças e evoluções rápidas da indústria. Mesmo quando os ritmos e meios preferidos de consumo mudaram com o desenvolvimento das plataformas digitais e das redes sociais.

Mas então veio a pandemia e nada voltou a ser igual para a E3. Este evento vinha há anos com um equilíbrio complicado. Onde os maiores estúdios e fabricantes de consoles aos poucos abandonavam esse evento massivo para focar seus orçamentos e esforços em eventos individuais onde pudessem se posicionar como Trending Topic.

O isolamento social de 2020, um evento online fracassado e os duros golpes dos anos seguintes vieram para antecipar o que para muitos era inevitável: a morte definitiva da E3.

Neste dia 12 de dezembro de 2023, estávamos analisando os motivos por trás deste colapso e agora, uma semana após o falecimento, chegou a hora de ouvirmos diretamente do próprio CEO da ESA o que aconteceu e o que vem a seguir para este projeto.

Stanley Pierre-Louis, CEO da ESA, conta-nos o que vem a seguir após a morte da E3

Em entrevista para os rapazes do Venture Beat, o CEO da Entertainment Software Association (ESA), Stanley Pierre-Louis, veio dar suas primeiras declarações oficiais após o cancelamento definitivo deste evento emblemático com um futuro inquestionável há décadas.

O executivo, durante a longa conversa, fala sobre a evolução da indústria e o lugar onde eventos como o E3 foram deixados para trás. No final do século XX, quando era conhecido como CES, esses eventos eram um dos principais pilares de qualquer estratégia de marketing e divulgação.

Mas com a chegada das redes sociais e das mídias sociais, isso se tornou gradualmente menos relevante.

Imagem: IGN Latam | Sony, Microsoft e Nintendo não estarão presentes no E3 2023, o que nos leva a questionarmos para que se faz este evento

"As empresas de videogames têm formas novas e emocionantes de alcançar as pessoas. Elas podem fazê-lo em um cronograma que atenda às suas necessidades comerciais. Isso não exclui a necessidade de unir as pessoas. Vamos pensar em explorar maneiras de reunir a todos para contar uma história sobre a indústria."

Não sei que forma isso vai tomar. Estamos dedicando tempo para pensar em qual é essa narrativa, porque é um bom momento para que a indústria remodele e mude a forma como o público pensa sobre os jogos. Mas é uma ideia inicial.

Pierre-Louis afirma que atualmente existem oportunidades interessantes para a indústria. No entanto, a ESA ainda precisa descobrir como poderia se integrar a essa dinâmica atual.

Em todo caso, a morte do E3 é sentida como o fim de uma era.