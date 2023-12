Cada vez mais verde: OPPO mostra suas ações de sustentabilidade na COP28

O gigante chinês dos smartphones está se tornando cada vez mais verde. Não é coincidência que seja a cor do seu logotipo, pois eles levam ações ambientais muito a sério. Como parte das contribuições que a OPPO tem feito para combater a crise climática, a marca foi convidada para a 28ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CMNUCC COP28) realizada em Dubai, Emirados Árabes Unidos.

A marca de dispositivos inteligentes, que aspira a um futuro mais verde para todos, foi convidada para as "Entrevistas de Liderança da COP28", que consistem em uma série de debates entre pioneiros e líderes empresariais sobre como a ação coletiva de diversas indústrias pode contribuir para um impacto positivo no futuro. O que diferencia suas propostas verdes?

As chaves para sua sustentabilidade

"A tecnologia e a inovação são fundamentais para combater as mudanças climáticas", declarou Jason Liao, diretor do Instituto de Pesquisa da OPPO. "A OPPO está determinada a investir continuamente em sustentabilidade, explorando ativamente tecnologias ecológicas para o design e fabricação de nossos produtos. Mantemos uma abordagem aberta e convidamos mais parceiros do ecossistema a se juntarem a nós no caminho para a sustentabilidade, uma jornada coletiva que requer a colaboração de todas as partes interessadas", acrescentou.

OPPO reunião

Desde a seleção das matérias-primas até o uso e reciclagem dos produtos, a OPPO integrou perfeitamente o conceito de sustentabilidade na gestão do ciclo de vida dos produtos, com o objetivo de minimizar seu impacto ambiental. Em 2023, a OPPO se comprometeu a alcançar a neutralidade de carbono em todas as suas operações globais até 2050.

Inovação sustentável

Um exemplo dessas ações é o motor OPPO Battery Health Engine de desenvolvimento próprio, uma inovação que ajuda as baterias dos smartphones a manterem mais de 80% de sua capacidade original após até 1.600 ciclos de carga completos, ao utilizar a tecnologia de carga flash SuperVOOC de 80W da OPPO, prolongando significativamente a vida média das baterias dos smartphones e, consequentemente, reduzindo o lixo eletrônico.

OPPO Sustentabilidade

Em reconhecimento, a OPPO foi nomeada uma das 10 empresas mais inovadoras da região Ásia-Pacífico em 2023 pelo influente meio empresarial Fast Company. Além disso, para incentivar mais usuários a se juntarem à jornada de redução de emissões de carbono, a OPPO introduziu a função "GO Green" na tela sempre ativa (Always-On Display) de seu recém-lançado sistema operacional ColorOS 14, com 600 milhões de usuários mensalmente ativos em todo o mundo.

As animações e a pegada de carbono na tela mudarão de acordo com o número de passos que os usuários derem a cada dia, e eles verão de forma clara e intuitiva como caminhar pode reduzir as emissões de carbono, em comparação com outros meios de transporte.

O desafio de inspiração capacita as startups

Além de suas iniciativas sustentáveis no design de produtos, fabricação e operação global, a OPPO também uniu forças com parceiros do ecossistema para apoiar os inovadores dedicados às tecnologias ecológicas.

"Desafio de Inspiração OPPO", um acelerador de inovação iniciado pelo Instituto de Pesquisa OPPO em 2022, convoca anualmente profissionais de tecnologia e empreendedores de todo o mundo para apresentarem tecnologias inovadoras virtuosas. Este ano, eles lançaram uma nova categoria, "Inspiração para o Planeta", voltada para tecnologias verdes que visam minimizar o impacto ambiental da fabricação ou uso de produtos eletrônicos.

Entre estas tecnologias ecológicas, a Bluepha, uma empresa biotecnológica emergente que desenvolve polímeros orgânicos naturais biodegradáveis para substituir o uso de plástico em embalagens e outros cenários, apresentou sua solução na COP28. Em colaboração com a OPPO, a Bluepha explorou diferentes soluções para utilizar seu exclusivo Bluepha® PHA - um polímero orgânico natural biodegradável que pode substituir o plástico - na embalagem de smartphones e acessórios, como capas.

Além disso, com o apoio conjunto da OPPO e seus parceiros da indústria, a Bluepha realizou uma mesa-redonda no Pavilhão de Soluções Biosfera 3 da COP28, compartilhando sua inovação para a ação climática.

OPPO COP28

A OPPO compromete-se a reduzir o gasto de carbono, promover o uso de energia renovável e otimizar o uso de recursos em seus produtos e processos de fabricação. Além disso, a empresa se esforçará para minimizar os resíduos e promover a economia circular, incentivando a reciclagem e a reutilização de materiais. Por meio dessas iniciativas, a OPPO busca contribuir para a construção de um futuro sustentável e melhorar a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo.