Bill Gates ganha até US$ 200 por segundo: vaza o fluxo aproximado de seus rendimentos

Bill Gates possui US$ 79.200 milhões em sua fortuna Foto: Getty Images

O mundo tem se impressionado recentemente com a fortuna de Bill Gates e o grau em que ele tem a vida resolvida graças ao ritmo de seus fluxos de dinheiro.

É verdade que o cofundador da Microsoft é atualmente uma das pessoas mais ricas do mundo, embora esteja longe de figuras mais controversas, como Elon Musk.

Mas a verdade é que o trabalho público de Gates, como filantropo e empreendedor impulsionando projetos tecnológicos ou voltados para proteger o planeta, tem causado um grande impacto em nossa sociedade.

No entanto, a recente notícia de que o sujeito ganha US$ 10,95 milhões por dia causou grande agitação. Essa quantia é aproximadamente quatro vezes o que uma pessoa que vive no primeiro mundo ganha ao longo de toda a sua vida.

Agora surgiram novas estimativas sobre sua fortuna e são igualmente interessantes.

Bill Gates ganharia entre US$ 100 e US$ 200 por segundo: esse seria o fluxo de dinheiro de Bill Gates

Não há consenso geral sobre o ritmo de rendimentos de Bill Gates. Por um lado, temos um extenso artigo do Yahoo! News que estima que o bilionário gera entre US$ 100 e US$ 200 por segundo.

Enquanto outros artigos especializados na América Latina e Espanha estimam que na realidade esse valor seria de aproximadamente US$ 127. Nessa última perspectiva, o cofundador da Microsoft é uma das pessoas mais ricas do mundo que ainda ganha dinheiro praticamente respirando.

Sua fortuna, estimada em US$ 130 bilhões em 2022, o mantém abaixo de Elon Musk, mas com dinheiro suficiente para se dedicar aos projetos que desejar sem correr o risco de cair na pobreza.

Bill Gates Conversas sobre o Clima para o Futuro do New York Times

Para dimensionar a magnitude das coisas. A maior parte da sua fortuna vem das ações na Microsoft, onde é o maior acionista individual.

Em 2022, a Microsoft teve uma receita de US$ 168.097 milhões, dos quais Gates recebeu cerca de US$ 6.000 milhões em dividendos.

Além disso, Gates possui investimentos em outras empresas e organizações, que lhe geram uma renda adicional de cerca de US$ 7 bilhões por ano.

A partir daí, são feitos cálculos de que isso geraria entre US$ 100 e US$ 200 por segundo. Não foi estabelecido um valor fixo. Embora todos concordemos que é muito dinheiro.

É assim que, em média, Bill Gates ganha em um único dia o que um trabalhador comum médio ganha em 3 anos e meio.