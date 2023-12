Antes de morrer, um astronauta revelou o ‘grande segredo’ da NASA: “Os extraterrestres vieram à Terra para deter uma guerra nuclear”

Há alguns anos, as revelações de um astronauta renomado abalaram a comunidade científica.

Edgar Mitchell, conhecido por ser o sexto homem a pisar na Lua e por outras grandes conquistas, revelou em várias ocasiões que a Terra teve mais contato com extraterrestres do que se poderia imaginar.

Mitchell, que também foi piloto do módulo lunar Antares do Apollo 14 e fundador do Instituto de Ciências Noéticas, afirmou em pelo menos duas entrevistas ao jornal britânico 'Mirror' que os alienígenas visitaram a Terra durante a Guerra Fria e que contribuíram para evitar um conflito nuclear.

Entrevista com um astronauta

"Os estrangeiros vieram à Terra para impedir uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia", afirmou em uma entrevista publicada em agosto de 2015, quase seis meses antes de morrer.

Segundo Mitchell, naquela época, os extraterrestres tentaram promover a paz na Terra: "Conversei com vários oficiais da Força Aérea que trabalharam nessas bases durante a Guerra Fria. Eles me contaram que os OVNIs eram frequentemente avistados e que eram capazes de desativar seus mísseis. Outros oficiais na costa do Pacífico relataram que seus mísseis eram frequentemente derrubados por naves alienígenas".

"Queriam conhecer nossa capacidade militar. Através das minhas conversas com pessoas relacionadas a esses eventos, fica claro para mim que os extraterrestres tentaram evitar uma guerra nuclear e nos ajudaram a manter a paz na Terra", acrescentou.

Mitchell también sugiriu que o governo dos Estados Unidos ocultou essas interações extraterrestres. E não só isso, também afirmou ter conversado com ex-membros da CIA, que teriam revelado que o presidente Harry Truman formou um comitê para investigar os OVNIs, concluindo que eram visitantes extraterrestres.

No entanto, de acordo com o seu relato, o governo decidiu manter essas descobertas em segredo, criando uma Lei de Segurança Nacional em 1974 para encobrir a existência do comitê.

"Não estamos sozinhos. Na minha opinião, nosso destino é fazer parte da comunidade planetária. Devemos estar dispostos a explorar além do nosso planeta e do nosso sistema solar para descobrir o que está acontecendo no universo", afirmou na época.

Quão verdadeiras são essas afirmações?

No artigo citado, Nick Pope, ex-funcionário do Ministério da Defesa Britânico e ufólogo, referiu-se às afirmações de Mitchell.

"Edgar é uma pessoa muito respeitada e foi uma honra conhecê-lo. No entanto, a maior parte das informações que ele possui são de segunda mão e não vêm de sua própria experiência direta. Embora ele tenha tido acesso a documentos governamentais e militares, ele não revela suas fontes, então não podemos ter certeza completa da veracidade do que ele afirma", questionou.

Além disso, foi divulgado que após esta entrevista, foi o próprio Mitchell quem procurou a imprensa para desmentir essas afirmações, garantindo que foram tiradas de contexto. “Eu não sei de onde o The Mirror tirou essa história”, disse ao Huffington Post.