O aquecimento global torna o poluente CO2 mais potente

As emissões de dióxido de carbono (CO2) são uma das principais causas do aquecimento global e uma nova pesquisa revela que, por sua vez, esse fenômeno faz com que esse gás de efeito estufa seja ainda mais potente.

Uma equipe de cientistas descobriu que o dióxido de carbono se torna um gás de efeito estufa mais potente quanto mais é liberado na atmosfera e em temperaturas mais altas causadas pela mudança climática.

"O dióxido de carbono se torna um gás de efeito estufa mais potente à medida que o clima muda em resposta ao aumento do dióxido de carbono", explicou Brian Soden, autor principal do estudo e professor de ciências atmosféricas na Escola Rosenstiel, ao Metro.

Neste estudo, os pesquisadores utilizaram modelos climáticos de última geração e outras ferramentas para analisar o efeito que o aumento de CO2 tem em uma região da alta atmosfera - conhecida como estratosfera - que os cientistas sabem há muito tempo que esfria com o aumento das concentrações de CO2.

Descobriram que esse resfriamento da estratosfera faz com que os aumentos subsequentes de CO2 tenham um efeito de captura de calor maior do que os aumentos anteriores, tornando o dióxido de carbono mais potente como gás de efeito estufa.

"Os futuros aumentos de CO2 terão um efeito de aquecimento do clima mais poderoso do que um aumento equivalente no passado." — Haozhe He, líder do estudo

A quantidade de calor retido na atmosfera devido a um aumento proporcional de CO2, que os cientistas chamam de forçamento radiativo, tem sido considerada por muito tempo uma constante que não muda com o tempo.

"Esta nova descoberta demonstra que o forçamento radiativo não é constante, mas sim que muda à medida que o clima responde ao aumento do dióxido de carbono", afirma Ryan Kramer, cientista físico do Laboratório de Dinâmica de Fluidos Geofísicos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) e ex-aluno da Escola Rosenstiel.

O Metro conversou com Brian Soden para saber mais sobre esta pesquisa.

A importância do CO2

- O dióxido de carbono é um componente importante do ar do nosso planeta.

- É o quarto componente mais abundante do ar seco.

- Ajuda a reter o calor na nossa atmosfera.

- Sem ele, nosso planeta seria frio e inóspito.

O dióxido de carbono desempenha um papel fundamental no ciclo do carbono da Terra, o conjunto de processos que fazem circular o carbono em várias formas por todo o nosso ambiente.

Entrevista

Brian J Soden,

professor de ciências atmosféricas na Escola Rosenstiel da Universidade de Miami

P: O que o levou a estudar o aumento da potência do dióxido de carbono?

- Tentamos entender por que os cálculos do calor retido pelo aumento de CO2 (chamado de forçamento radiativo) apresentavam pequenas diferenças entre os modelos climáticos. Descobrimos que os modelos têm viés na temperatura de uma região da alta atmosfera conhecida como estratosfera. As diferenças na temperatura estratosférica simulada pelos modelos foram a causa dominante das diferenças em seus cálculos do forçamento radiativo pelo CO2.

P: Como é que o dióxido de carbono se converte num gás de efeito estufa mais potente?

Sabe-se e tem sido observado que uma região da alta atmosfera (a estratosfera) esfria ao aumentar a concentração de CO2. O que não se sabia é que esse resfriamento da estratosfera faz com que o CO2 seja mais potente como gás de efeito estufa. Esse resfriamento faz com que qualquer aumento posterior do CO2 tenha um efeito de captura de calor maior (ou seja, de forçamento radiativo) do que o anterior.

P: Como é o clima relacionado com a maior potência deste gás?

Um forçamento radiativo maior significa um aquecimento maior na superfície para uma mudança dada na concentração de CO2. Portanto, o dióxido de carbono se torna um gás de efeito estufa mais potente à medida que o clima muda em resposta ao aumento do dióxido de carbono. Essa nova compreensão tem implicações significativas para interpretar as mudanças climáticas passadas e futuras e implica que climas com alto CO2 são intrinsecamente mais sensíveis do que climas com baixo CO2.

P: Essa situação pode contribuir para agravar os efeitos do aquecimento global?

Sim, o aumento de CO2 devido à queima de combustíveis fósseis tem causado um forçamento radiativo derivado de futuros aumentos de CO2 que é aproximadamente 10% mais forte do que na era pré-industrial, e as emissões de dióxido de carbono causadas pelo homem serão ainda mais prejudiciais no futuro. Isso é mais uma confirmação de que as emissões de carbono devem ser reduzidas o mais rápido possível para evitar os efeitos mais graves das mudanças climáticas.