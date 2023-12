Diz a ciência: estes são os exames que devemos fazer para começar o novo ano com saúde

Para prevenir doenças é fundamental fazer check-ups médicos. E isso começa indo ao médico antes mesmo do surgimento da doença, quando você se sente bem. Um hábito que muitos não costumam cumprir e quando uma patologia se manifesta, às vezes já é tarde demais. Há áreas da saúde em que é até recomendado fazer um check-up anualmente.

Manter-se saudável envolve diferentes aspectos, e os exames médicos são uma parte importante da prevenção e monitoramento da saúde. Tenha em mente que essas recomendações podem variar de acordo com a idade, gênero, histórico médico e outros fatores individuais. É sempre aconselhável consultar um profissional de saúde para obter orientação personalizada. Mas o mais importante é que você leve isso em consideração e consulte o seu médico de confiança: para muitos, prevenir é sempre melhor.

Saúde Uma boa alimentaçao, manter-se ativa e realizar os exames de rotina sao fatores importantes para a saúde (nortonrsx/Getty Images/iStockphoto)

Exames que fornecem informações vitais de acordo com a ciência.

Exames de Sangue e Perfil Lipídico

Uma análise de sangue pode fornecer informações cruciais sobre sua saúde, incluindo níveis de glicose, colesterol total, HDL e LDL. Isso é fundamental para avaliar o risco de doenças cardiovasculares e diabetes.

Exame de Pressão Arterial

A medição regular da pressão arterial é essencial para avaliar o risco de doenças cardiovasculares. Controlar a pressão arterial é especialmente importante se você tem histórico familiar de hipertensão.

Exame de Papanicolau e Mamografia

Esses exames são fundamentais para a detecção precoce de anomalias no colo do útero e câncer de mama, respectivamente. A frequência desses exames pode variar de acordo com a idade e os fatores de risco.

De fato, muitas campanhas públicas têm como foco lembrar às mulheres em todo o mundo para que realizem esses exames, já que a prevenção é fundamental para o câncer de mama e sua detecção precoce. No Chile, atualmente o Decreto GES indica que todas as mulheres entre 50 e 59 anos têm o direito de realizar uma mamografia gratuitamente.

O Exame de Medicina Preventiva é realizado gratuitamente uma vez por ano. Tem como objetivo um cuidado programado para encontrar problemas de saúde que nem sempre apresentam sintomas e enfrentá-los a tempo. Não apenas o contribuinte tem o direito de fazer o exame, mas também todos os seus dependentes.

Laboratório de exames (Shutterstock)

Exame de Próstata

Os homens devem considerar um exame de próstata, que pode incluir um exame físico e testes de sangue, para avaliar a saúde da próstata e detectar possíveis problemas.

Por outro lado, a braquiterapia, um procedimento que está disponível no nosso país tanto no Fonasa como nas Isapres e no sistema GES, tem uma eficácia de mais de 90% e consiste na implantação de sementes radioativas do tamanho de um grão de arroz diretamente na próstata, destruindo o tumor e minimizando os efeitos indesejados nos tecidos e órgãos saudáveis ao redor.

"Esta radiação é utilizada quando o câncer de próstata está localizado e, ao contrário da radiação externa, tem uma maior tolerância e produz um efeito mais profundo no tecido prostático. O procedimento, que é ambulatorial e minimiza os riscos de impotência sexual em comparação com a cirurgia e a radioterapia externa, dura cerca de uma hora e meia e são implantadas entre 100 e 120 sementes", conclui Felipe Balbontín, Urologista e Diretor da Corporação Chilena contra o Câncer de Próstata.

Dia Nacional da luta contra o cancer de próstata Se detectado há tempo existem tratamentos eficazes. (Dreamstime)

Densitometria Óssea

Para as pessoas mais velhas, especialmente as mulheres pós-menopáusicas, uma densitometria óssea pode avaliar a densidade óssea e ajudar na detecção da osteoporose.

Exames de Sangue para Marcadores Tumorais

Dependendo da idade e dos fatores de risco, seu médico pode recomendar exames de sangue específicos para detectar possíveis marcadores tumorais, que poderiam indicar a presença de certos tipos de câncer.

Doar sangue

Exames mais simples, mas igualmente necessários

Exame da Função Hepática e Renal

Uma análise de sangue para avaliar a função hepática e renal pode ajudar a detectar problemas nesses órgãos vitais.

Controle do Índice de Massa Corporal (IMC)

O IMC é uma medida que avalia o peso em relação à altura e pode fornecer uma indicação geral se você tem um peso saudável.

Vacinas e Atualizações

Verifique se você precisa de vacinas atualizadas ou reforços. Manter suas vacinas atualizadas é essencial para prevenir doenças infecciosas.

Exame Oftalmológico

Um exame de vista pode ajudar a detectar problemas visuais, como miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Além disso, um oftalmologista pode avaliar a saúde geral dos seus olhos.

Controlo Dental

Visitar o dentista para limpezas e check-ups regulares ajuda a manter uma boa saúde bucal e prevenir problemas como cáries e doenças nas gengivas.